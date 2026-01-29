logo pulso
La Liga española inicia lucha contra piratería

Por EFE

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
La Liga española inicia lucha contra piratería

Madrid.- LaLiga reforzará su canal de denuncias para combatir el fútbol ilegal en hostelería y gratificará con 50 euros por denuncia válida y redoblar así la lucha contra la piratería en bares, restaurantes y casas de apuestas mediante "la colaboración responsable de los consumidores y usuarios", confirmaron fuentes de LaLiga.

LaLiga continúa su lucha contra las emisiones ilegales de fútbol en establecimientos HORECA -mercado de la hostelería que incluye hoteles, restaurantes y cafeterías- impulsando su Canal de Denuncias, "una herramienta fácil, segura y confidencial que permite a cualquier ciudadano colaborar activamente en la detección de establecimientos del sector HORECA que emiten contenidos de forma fraudulenta".

El objetivo de LaLiga proteger a los establecimientos que emiten fútbol de forma legal y facilitar la colaboración ciudadana en la defensa de los derechos audiovisuales, poniendo a disposición de los usuarios un canal accesible desde el móvil y operativo en cualquier momento.

Para identificar una emisión ilegal de fútbol en un bar, LaLiga explica que "detectar una posible emisión ilegal es sencillo y puede hacerse en cuestión de segundos". Una pauta clara y visual para cualquier aficionado es mirar a la esquina de la pantalla del televisor. "Si durante la retransmisión no ves una B en caso de un bar o una A en caso de una casa de apuestas, ese establecimiento no está autorizado y la emisión es ilegal", argumenta LaLiga. 

Pacers de Indiana remontan y vencen a los Bulls de Chicago
SLP

AP

Aaron Nesmith y Pascal Siakam lideran remontada de los Pacers en un emocionante duelo contra los Bulls

Cavaliers arruinan regreso de LeBron James al vencer a Lakers
SLP

AP

LeBron James no logra brillar en su regreso a Cleveland y su equipo, los Lakers, caen ante unos sólidos Cavaliers.

Debate en el tenis: Swiatek y Gauff cuestionan la privacidad de los tenistas
SLP

AP

La WTA muestra su compromiso con la privacidad de los tenistas en medio de la controversia por el uso de cámaras.

Ochoa volvería al Tri en busca de la titularidad para el Mundial 2026
SLP

El Universal

La selección mexicana convoca a Ochoa para evaluar su desempeño en los próximos compromisos internacionales.