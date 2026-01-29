La Liga española inicia lucha contra piratería

Madrid.- LaLiga reforzará su canal de denuncias para combatir el fútbol ilegal en hostelería y gratificará con 50 euros por denuncia válida y redoblar así la lucha contra la piratería en bares, restaurantes y casas de apuestas mediante "la colaboración responsable de los consumidores y usuarios", confirmaron fuentes de LaLiga.

LaLiga continúa su lucha contra las emisiones ilegales de fútbol en establecimientos HORECA -mercado de la hostelería que incluye hoteles, restaurantes y cafeterías- impulsando su Canal de Denuncias, "una herramienta fácil, segura y confidencial que permite a cualquier ciudadano colaborar activamente en la detección de establecimientos del sector HORECA que emiten contenidos de forma fraudulenta".

El objetivo de LaLiga proteger a los establecimientos que emiten fútbol de forma legal y facilitar la colaboración ciudadana en la defensa de los derechos audiovisuales, poniendo a disposición de los usuarios un canal accesible desde el móvil y operativo en cualquier momento.

Para identificar una emisión ilegal de fútbol en un bar, LaLiga explica que "detectar una posible emisión ilegal es sencillo y puede hacerse en cuestión de segundos". Una pauta clara y visual para cualquier aficionado es mirar a la esquina de la pantalla del televisor. "Si durante la retransmisión no ves una B en caso de un bar o una A en caso de una casa de apuestas, ese establecimiento no está autorizado y la emisión es ilegal", argumenta LaLiga.

