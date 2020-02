La mexicana Kenti Robles recibe el primer Trofeo EFE como la Mejor Jugadora Latinoamericana

La futbolista mexicana del Atlético de Madrid Kenti Robles recibió este miércoles el ´I Trofeo EFE´ que la condecora como la Mejor Jugadora Latinoamericana, una distinción como reconocimiento a su destacado año 2019 que se suma a su excepcional trayectoria en el fútbol femenino español.



En un acto celebrado en la sede central de la Agencia EFE en Madrid, el director de deportes, Luis Villarejo, junto al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, hicieron entrega del galardón a la defensa rojiblanca, seis veces campeona de la Primera División en España y cuatro de la Copa de la Reina.



Robles estuvo acompañada en la entrega del trofeo por el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quien destacó el incondicional apoyo del club madrileño al fútbol femenino y felicitó a la jugadora por "su trabajo y profesionalidad" a lo largo de toda su carrera.



"Desde que llegaste al Atleti en el año 2015 te has convertido en una pieza clave de nuestro equipo, contribuyendo decisivamente en los éxitos cosechados en las últimas temporadas", manifestó el máximo dirigente del club rojiblanco en su discurso.



Además, Cerezo también recordó "el reconocimiento de todos los atléticos" a un equipo femenino, vigente campeón de Liga, "que lleva muchos años luchando para tener la categoría que tiene".



Nacida en Ciudad de México hace 29 años, Kenti es internacional con México desde que debutase con el combinado absoluto en octubre de 2010. Defendiendo los colores del Tri Femenil ha logrado una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, dos bronces en los Juegos Panamericanos y ha disputado dos Mundiales (2011 y 2015).



Antes de llegar al Atlético de Madrid en 2015, militó en las filas del RCD Espanyol y del FC Barcelona. Su dilatado palmarés en estos tres clubes incluye seis Campeonatos de Liga (2012, 2013, 2014, 2017, 2018 y 2019) y cuatro Copas de la Reina (2010, 2013, 2014 y 2016). La temporada pasada fue campeona de Liga y finalista de la Copa.



El director de Deportes de EFE, Luis Villarejo, hizo de maestro de ceremonias en la entrega del "merecido" premio a la ´2´ rojiblanca "por su dedicación, trayectoria, liderazgo y alto rendimiento", ofreciendo siempre desde la banda derecha del Atlético de Madrid "regularidad, compromiso, coraje y determinación".



Tras recoger el conocido ´balón de plata´ de manos del ministro Rodríguez Uribes, una "agradecida y muy emocionada" Kenti agradeció el premio a la Agencia EFE "por la difusión del deporte y el papel de la mujer", lo que no hace sino impulsar aún más un fútbol femenino que "ha ido creciendo a pasos agigantados en los últimos años".



"Que se firme el convenio del fútbol femenino es un magnifico paso para el fútbol femenino, espero que en México y en otros países también se consiga dar este paso", deseó la jugadora, aludiendo a la gran acogida de la que ha gozado la competición femenina de fútbol inaugurada recientemente en su país.



Para completar el reconocimiento se proyectó un video de felicitación protagonizado por sus compañeras del Atlético de Madrid -encabezadas por Amanda Sampedro-; la directora deportiva, María Vargas; sus compañeras de selección, así como de diferentes amigos y familiares que quisieron transmitirle su enhorabuena desde México.



Cerró el acto con su discurso José Manuel Rodríguez Uribes, que no dudó en calificar a Kenti "no solo como una gran futbolista en el campo, sino como un modelo de deportista". "Ejemplifica los valores del deporte: el esfuerzo, el trabajo en equipo, el fair-play, el respeto al adversario y el afán de superación", añadió el ministro.



Kenti Robles escribe de esta manera su nombre en letras doradas en la primera edición del Trofeo EFE en categoría femenina, puesto que en el fútbol masculino el galardón se otorga desde la temporada 1990/91. El último premiado fue el delantero uruguayo del Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, quien lo recibió el pasado curso.

"La mayor recompensa es que mi familia esté orgullosa"

Para Kenti Robles (Ciudad de México, 1991) este miércoles fue un día más. Discreta normalmente frente a los focos, se emocionó, lloró y sonrió como ganadora del I Trofeo EFE como mejor jugadora latinoamericana del año.

Recogió la distinción acompañada por sus padres y por una decena de niñas de la Academia del Atlético de Madrid que, como ella, corretean con pundonor y con garra por la banda derecha. La lateral mexicana es una gran referente para todas ellas. También para todas las jugadoras extranjeras de la Primera Iberdrola, por su rendimiento y su palmarés.

- Pregunta (P): ¿Qué significa para usted este premio que le concede la Agencia EFE?

- Respuesta (R): Es un honor, sobre todo, por estar rodeada de mi familia y de gente que me quiere. Nada de esto es casualidad. Es fruto del trabajo, del sacrificio y, sobre todo, de la dedicación y pasión que le pongo a este deporte.

- P: ¿Siempre ha sido así su vínculo con el fútbol?

- R: Tengo una foto, muy pequeñita, con un balón. Sigo siendo la misma hoy en día, pero quizás con un poco más de cabeza.

- P: Al principio de su carrera no lo tuvo fácil, ¿no?

- R: A mi madre al principio no le hacía mucha gracia que jugase al fútbol. Eran otros tiempos, otra mentalidad, pero ella se ha dado cuenta de que disfruto haciendo lo que hago y que soy un ejemplo para mucha gente. La mayor recompensa que puedo tener es que mi familia esté orgullosa y que niños me escriban y me digan que yo soy su referente. Estoy muy orgullosa de ello, la verdad.

- P: Sus padres han vivido un día especial también. ¿Qué le han dicho?

- R: Estaban un poquito más nerviosos que yo. Me han dicho que disfrute, que me lo merezco. Ellos saben todo lo que conlleva estar aquí. No es casualidad. Trabajo cada día para ser la mejor y estoy muy contenta porque es muy merecido.

- P: ¿Se atreve a pedirle algo al futuro?

- R: Al futuro le pido salud. Voy a seguir trabajando y dándolo todo, esté donde esté.

- P: ¿Tiene más ganas de ser futbolista ahora que la disciplina se adentra en el profesionalismo, al menos en España, con la firma del primer convenio colectivo?

- R: Yo esperaba vivir lo que estamos viviendo y esperaba vivirlo desde dentro. El convenio es un paso más, pero hay que seguir sumando pasitos hacia delante.