Clausuran tienda de artículos chinos en zona centro
No contaba con la Licencia de Funcionamiento Municipal, informó la Dirección de Comercio
La Dirección de Comercio Municipal informó que realizó la clausura de una tienda de artículos chinos ubicada en Julián de los Reyes, en la zona centro.
La sanción fue por no contar con la Licencia de Funcionamiento Municipal requerida para operar.
Estas acciones forman parte de los operativos permanentes para mantener el orden comercial y garantizar que todos los establecimientos cumplan con la normatividad, informó la dependencia municipal.
Tiendas "chinas" ganan terreno y tensan al comercio en SLP
Inspecciones revelan irregularidades en tiendas asiáticas del Centro Histórico
