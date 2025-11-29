logo pulso
AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Clausuran tienda de artículos chinos en zona centro

No contaba con la Licencia de Funcionamiento Municipal, informó la Dirección de Comercio

Por Redacción

Noviembre 29, 2025 03:00 p.m.
Clausuran tienda de artículos chinos en zona centro

La Dirección de Comercio Municipal informó que realizó la clausura de una tienda de artículos chinos ubicada en Julián de los Reyes, en la zona centro.

La sanción fue por no contar con la Licencia de Funcionamiento Municipal requerida para operar.

Estas acciones forman parte de los operativos permanentes para mantener el orden comercial y garantizar que todos los establecimientos cumplan con la normatividad, informó la dependencia municipal. 

