¡RADIANTE Y FELIZ!

¡RADIANTE Y FELIZ!

La Selección Mexicana se enfrentará a Islandia en su próximo juego de preparación

El Estadio Corregidora de Querétaro será testigo del duelo entre la Selección Mexicana e Islandia

Por El Universal

Enero 28, 2026 08:36 p.m.
La Selección Mexicana se enfrentará a Islandia en su próximo juego de preparación

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana comenzó el año mundialista con dos victorias, luego de imponerse con el mismo marcador (1-0) a Panamá y a Bolivia. Triunfos importantes para devolver la calma en el proceso de Javier Aguirre.

Pero la actividad del Tricolor rumbo a la Copa del Mundo continúa. México disputará seis duelos antes de su debut en el Mundial 2026 frente a la Selección de Sudáfrica, el 11 de junio.

Y el siguiente será en el Estadio Corregidora de Querétaro contra la Selección de Islandia. Este compromiso será el miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas. Al igual que ante Panamá y Bolivia, será con jugadores únicamente de la Liga MX.

Será hasta marzo cuando el "Vasco" Aguirre pueda contar con todos los futbolistas de su equipo, incluidos los que militan en el futbol europeo. En esa Fecha FIFA serán los compromisos frente a Portugal (Ciudad de México) y Bélgica (Chicago).

Los otros tres compromisos serán cercanos al inicio de la Copa del Mundo, con rivales y sedes por confirmar, aunque dos partidos serán en México y uno más en los Estados Unidos, probablemente, en la ciudad de Los Ángeles.

