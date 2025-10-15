Qatar y Arabia también irán

DOHA.- Qatar y Arabia Saudí aseguraron el martes su presencia en la Copa del Mundo del próximo año tras obtener el primer lugar en sus grupos en la cuarta ronda de las eliminatorias de Asia

Bajo la batuta de Julen Lopetegui, Qatar derrotó 2-1 a los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudí empató 0-0 con Irak.

Lopetegui ahora tiene otra oportunidad de dirigir en un Mundial tras haber sido despedido por su natal España en la víspera del inicio del torneo de 2018 tras haber aceptado una oferta para dirigir al Real Madrid.

Los goles de cabeza de Boualem Khoukhi y Pedro Miguel en el segundo tiempo aseguraron el triunfo qatarí y el visado para disputar al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de la primera vez que Qatar, que perdió los tres partidos de la fase de grupos cuando fue anfitrión del torneo de 2022, avanza a un Mundial tras sortear las eliminatorias.

La victoria dejó a Qatar en la cima del Grupo A en la cuarta ronda de las eliminatorias de Asia, por delante de los Emiratos Árabes Unidos, que ahora pasan a la quinta ronda. Omán fue eliminado tras terminar tercero en el grupo.

Lopetegui ha sido el artífice de la clasificación qatarí. Fue despedido por el West Ham de la Liga Premier en enero y, cinco meses después, volvió al fútbol de selecciones para dirigir a un equipo que estaba en crisis.

Dos minutos después de comenzar la segunda mitad, Khoukhi abrió el marcador al cabecear un tiro libre de Akram Afif, superando al portero Khalid Essa. A 17 minutos del final, Afif aportó otra asistencia, con el centro de desde la izquierda que Pedro Miguel cabeceó al segundo palo.

Qatar se quedó con diez hombres cuando Tarek Salman recibió una roja directa a los 87 minutos. Después del octavo de los 15 minutos añadidos, los Emiratos recortaron distancias con el remate de Sultan Adil desde dentro del área, poniéndolo tensión a la agonía. Los Emiratos necesitaban empatar para avanzar.

Después de derrotar a Indonesia el miércoles pasado, Arabia Saudí consiguió el empate que necesitaba contra Irak en Yeda para ganar el Grupo B. El equipo local tuvo la mayor parte de la posesión en un partido con pocas oportunidades, pero no pudo encontrar el gol. Irak buscaba clasificarse por primera vez desde 1986 con una victoria.

Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán ya habían asegurado su clasificación. En esta cuarta ronda de las eliminatorias, seis equipos de la confederación se dividieron en dos grupos de tres. Cada ganador de grupo se clasifica para el Mundial y los dos segundos clasificados avanzan a la quinta ronda en noviembre.