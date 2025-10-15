Tierra Nueva recibirá el Serial Trail Mágico
Este martes se realizó la presentación oficial de una nueva fecha del Serial Trail Mágico 2025, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre en el municipio de Tierra Nueva, San Luis Potosí, con recorridos en las distancias de 3, 5, 10 y 21 kilómetros.
El evento, que forma parte del calendario nacional de carreras de montaña y convivencia, promete reunir a corredores de distintas partes del país en un fin de semana lleno de energía, deporte y naturaleza.
El sábado 18 de octubre se celebrarán las carreras familiares nocturnas de 3 y 5 kilómetros, pensadas para fomentar la convivencia y la participación de toda la familia. Mientras que el domingo 19 de octubre se desarrollarán las pruebas competitivas de 10 kilómetros y el medio maratón de 21 kilómetros, donde se espera la presencia de destacados atletas nacionales.
En total, el evento repartirá una bolsa de $250,000 pesos en premios en efectivo, reconociendo el esfuerzo de los mejores corredores en cada categoría. Premiación absoluta, 10K (varonil y femenil): 1er. lugar, $4,000; 2do. lugar, $3,000; 3er. lugar, $2,000. 21K (varonil y femenil): 1er. lugar, $15,000; 2do. lugar, $12,000; 3er. lugar, $10,000. Premiación por categoría (21K varonil y femenil): 1er. lugar, $4,000; 2do. lugar, $3,000; 3er. lugar, $2,000.
Las categorías van desde menores de 20 años hasta 70 años y más, abriendo espacio a corredores de todas las edades y niveles de experiencia.
El costo de participación es de $400 pesos para todas las distancias (3K, 5K, 10K y 21K), e incluye un kit de participación con número y chip de cronometraje, playera, medalla, bolsa y fotografías del evento, además de puestos de abastecimiento y servicio médico durante toda la competencia.
