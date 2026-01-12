La UASLP encara el 2026 con nuevos retos

Luego de un destacado 2025, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se prepara para afrontar el 2026 con un panorama lleno de retos y expectativas, con la firme intención de igualar e incluso superar los resultados obtenidos en las distintas competencias universitarias. El desempeño alcanzado es reflejo del trabajo conjunto entre entrenadores, coordinadores y autoridades universitarias, así como del compromiso, disciplina y sentido de pertenencia demostrado por los estudiantes-atletas hacia su Alma Mater.

El año 2025 representó un periodo de consolidación para la UASLP en materia deportiva, confirmando que el deporte no solo se practica, sino que se planifica y se vive como parte fundamental de la formación integral. Actuaciones históricas en el ámbito universitario, eventos de alto impacto y una infraestructura en constante mejora marcaron un ciclo que quedará en la memoria de la comunidad universitaria.