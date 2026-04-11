Lamine Yamal asegura victoria 4-1 del Barcelona sobre Espanyol

BARCELONA (AP) — Lamine Yamal aseguró el sábado la goleada de 4-1 que el Barcelona propinó al Espanyol, tras abastecer a Ferran Torres para un doblete con el que el líder de La Liga española dio otro paso hacia la revalidación del título.

Lamine Yamal y Ferran Torres lideran triunfo del Barcelona

Yamal dio el pase para que Ferran anotara a los 10 y 25 minutos, antes de que el prodigio adolescente garantizara el triunfo al 87, cuando el Espanyol amenazaba con empatar. Marcus Rashford hizo el cuarto para los locales en el Camp Nou al 89.

El Barça aprovechó el empate 1-1 con que el Real Madrid se resignó el viernes ante el Girona para ampliar a nueve puntos su ventaja sobre su máximo rival, con siete jornadas por disputarse.

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Tanto el Barcelona como el Madrid intentarán sobreponerse a sus derrotas en los cuartos de final de la Liga de Campeones en sus próximos partidos.

El conjunto catalán cayó por 2-0 ante el Atlético de Madrid y el Merengue perdió 2-1 ante el Bayern Múnich esta semana.

Preparación para la Liga de Campeones y declaraciones de Hansi Flick

Mientras el Madrid viajará a Alemania sumido en una racha de tres partidos sin ganar, el ataque del Barcelona parece funcionar mientras se dirige a la capital de España, donde requiere de una gran victoria para avanzar a las semifinales europeas.

"El equipo está en un buen lugar. Estaremos listos. Queremos ir allá y dar pelea ante el Atlético", aseveró el técnico barcelonista Hansi Flick. "No necesitamos un milagro. Necesitamos jugar nuestro mejor fútbol".

Los aficionados del Barcelona corearon "¡Sí se puede!" después del partido. Su equipo visitará al Atleti el martes.

"Hasta que no la ganemos, LaLiga no esta sentenciada, pero si es verdad que depende de nosotros, y hay que seguir sumando de tres en tres. Ahora podemos centrarnos en el partido de la Liga de Campeones", señaló Ferran sobre la apuesta del Barcelona por repetir como campeón de España.

Yamal, de 18 años, lidera al Barcelona tanto en goles (22) como en asistencias (18) en todas las competiciones esta temporada.

Además, impuso otro récord de precocidad. Se convirtió en el futbolista más joven en sumar 100 apariciones en La Liga, a los 18 años y 272 días.

Ello venció la marca previa de Bojan Kric, quien disputó su centésimo encuentro a los 20 años.

Otros récords de Yamal incluyen el del jugador más joven en debutar y anotar en La Liga.

Ferran pone fin a su sequía goleadora

Ferran comenzó la temporada en buena forma, con 16 goles y más duelos como titular que el astro veterano Robert Lewandowski. Aunque sin la definición certera del delantero polaco, Ferran aportó más movilidad, velocidad y se entendió bien con Yamal y sus mediocampistas.

Pero Ferran entró en un bache y no había marcado desde el 31 de enero.

Su racha sin goles se extendió a 13 partidos en todas las competiciones y por fin terminó el sábado, cuando Yamal ejecutó un saque de esquina al segundo palo, donde Ferran saltó por encima de Carlos Romero y cabeceó a la red.

Ferran celebró su primer gol haciendo un gesto con las manos como si estuvieran hablando, aparentemente en referencia a lo que se comentaba en la prensa deportiva y en las redes sociales sobre sus problemas para marcar.

Firmó el doblete cuando, con un toque sutil, hizo pasar un envío de Yamal por debajo del guardameta Marko Dmitrovic, que salía a la desesperada.

Espanyol hace que el Barcelona luche por el derbi

El mediocampista del Espanyol Pol Lozano anotó desde el borde del área, al rematar de primera el rebote de un balón suelto, para poner el 2-1 al 56.

Roberto Fernández estuvo a centímetros de alcanzar un centro de Lozano frente a la portería.

Los visitantes buscaban un segundo gol que habría igualado el derbi catalán cuando Dmitrovic intentó despejar un pase largo, pero terminó golpeándolo contra Yamal, que sólo tuvo que empujar el balón a la portería vacía.

Rashford consiguió su gol tras una asistencia de otro suplente, Frenkie de Jong, quien disputó su primer partido en más de un mes después de que el mediocampista neerlandés se recuperó de una lesión en la pierna derecha.