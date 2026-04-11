Chucky Lozano, en riesgo de quedar fuera del Mundial 2026
Conflictos en San Diego y diferencias con Javier Aguirre complican su lugar en la Selección Mexicana
El futuro de Hirving 'Chucky' Lozano se mantiene como una incógnita tras abandonar el San Diego FC a raíz de una discusión con la directiva y cuerpo técnico del equipo estadounidense. Esa situación lo deja con pie y medio fuera de la convocatoria final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026 y además, una discusión entre ellos lo habría "condenado" a no ser considerado.
Primero, una discusión con el técnico del club californiano, Mikey Varas, provocó que la relación entre San Diego y Lozano se rompa. Al no ser considerado para el primer equipo y no sumar minutos, su presencia en la Selección Mexicana corre riesgo, a pesar del deseo del Vasco de llamarlo a jugar con el Tri.
De acuerdo con Gibrán Araige, Aguirre habló con el "Chucky" para manifestarle su intención de llevarlo a la Copa del Mundo, siempre y cuando estuviera en activo con su club.
"Hubo una charla entre Javier Aguirre y el "Chucky" Lozano hace unos meses por todo este problema que tuvo en San Diego. Tengo entendido que San Diego buscaba rescindir el contrato y, obviamente, pues tratar de llegar a un arreglo, porque todavía tiene contrato por un par de años más", reveló Araige en el programa Insiders.
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Sin embargo, la respuesta de Chucky no habría sido del agrado del Vasco.
"El Chucky dijo: 'a mí me pagas todo mi contrato, todo, completito'. Y ahí fue cuando hubo una charla entre Javier Aguirre y el Chucky donde el 'Vasco' le dijo: "A ver, a mí me interesas, te tengo en la órbita para ir al Mundial, pero necesito que juegues". Pero el Chucky le dijo que no", agregó el reportero de Televisa.
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