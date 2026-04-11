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Ciencia y Tecnología

Alertan por estafa de "llamada cruzada" que simula secuestros

Policía Cibernética advierte sobre fraude basado en manipulación psicológica y emite recomendaciones para evitar caer

Por El Universal

Abril 11, 2026 02:57 p.m.
A
Alertan por estafa de "llamada cruzada" que simula secuestros

Por medio de redes sociales la Policía Cibernética alertó sobre una nueva modalidad de estafa conocida como "llamada cruzada", donde los delincuentes simulan un secuestro virtual ante sus víctimas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México esta estrategia se trata de una manipulación psicológica diseñada para explotar el miedo y la confusión de las víctimas con el fin de obtener un beneficio económico.

Si constantemente recibes llamadas de números desconocidos, a continuación te daremos algunas claves compartidas por la Policía Cibernética para evitar caer en este fraude.

Las autoridades señalan que un punto clave para evitar recibir llamadas fraudulentas en tu dispositivo móvil es no compartir información personal en redes sociales. Además de poner atención en los siguientes puntos:

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Si detectas un perfil sospechoso o un intento de fraude, repórtalo directamente a las autoridades competentes, como la Policía Cibernética

Ante cualquier duda, sospecha o denuncia, recuerda que la Unidad de Policía Cibernética se encuentra disponible las 24 horas del día, comunicándote al teléfono: 55 5242 5100 ext. 5086 o al correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

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