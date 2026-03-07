Lamine Yamal define victoria 1-0 del Barcelona ante Athletic Bilbao

BARCELONA, España (AP) — Lamine Yamal volvió a demostrar su capacidad para decidir un partido el sábado cuando la estrella del Barcelona rompió el empate para lograr una victoria 1-0 ante el Athletic Bilbao.

El delantero español de 18 años recibió un pase de Pedri González que por fin le dejó algo de espacio para maniobrar por el costado derecho del área, donde con un toque se abrió el ángulo de disparo antes de colocar un zurdazo con efecto que pegó en el borde superior del poste más lejano.

Gol decisivo de Lamine Yamal mantiene al Barcelona líder

El gol de la victoria en el minuto 68 mantuvo al equipo de Hansi Flick con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado, y encaminado a defender con éxito su título doméstico. En la jornada anterior, Yamal anotó su primer triplete en la liga en la victoria 4-1 sobre el Villarreal.

Sus 19 goles esta temporada ya son uno más de los que marcó en toda la campaña pasada.

La trabajada victoria como visitante ante el club vasco llegó cuatro días después de que el Barcelona perdiera en las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Flick dio descanso a algunos de sus titulares habituales antes del viaje del Barcelona a Newcastle el martes para iniciar su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones. Pedri, Raphinha y Fermín López se mantuvieron en el banquillo hasta la última media hora. Marcus Rashford, Marc Bernal y Marc Casadó fueron titulares en su lugar.

Éric García y João Cancelo también fueron titulares por los laterales lesionados Jules Koundé y Alejandro Balde.

El Barcelona necesitó al portero Joan García para mantener el marcador en cero hasta que apareció Yamal.

Atlético de Madrid vence a Real Sociedad en duelo de finalistas

Atletico gana adelanto de la final de Copa

El mediocampista argentino Nico González anotó dos veces en la segunda mitad para liderar al Atlético de Madrid a una victoria 3-2 sobre la Real Sociedad en un duelo entre los dos finalistas de la Copa del Rey.

La Real Sociedad también aseguró un lugar en la final de copa del próximo mes en Sevilla tras vencer al Athletic Bilbao a principios de esta semana en las semifinales.

El director deportivo del Atlético, Mateu Alemany, afirmó que Antoine Griezmann terminará la temporada con el club español, acallando las especulaciones sobre un inminente traspaso del veterano delantero a la MLS.

Debut de Demichelis

Martín Demichelis vio cómo su nuevo equipo, el Mallorca, desperdició un doblete del delantero Vedat Muriqi y empató 2-2 en Osasuna en el debut del técnico argentino al mando.

Muriqi elevó su cuenta goleadora a 18 tantos en La Liga esta temporada, solo por detrás de los 23 de la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé.

Pero Osasuna consiguió un gol de Kike Barja en el 89 antes de que Ante Budimir marcara el empate en el tiempo añadido.

Demichelis reemplazó a Jagoba Arrasate, quien fue despedido la semana pasada con el Mallorca en peligro de descenso pese a contar con uno de los mejores delanteros de la liga en Muriqi.

Además, Joel Roca, del Girona, anotó en el tiempo de descuento para rescatar un empate 1-1 en Levante.