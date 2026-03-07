Lando Norris enfrenta dificultades con McLaren en Australia

MELBOURNE (AP) — El campeón de la Fórmula 1 Lando Norris está teniendo dificultades con su renovado McLaren y se siente frustrado debido a que saldrá sexto en el Gran Premio de Australia, que abre la temporada el domingo.

Dificultades de Lando Norris en el Gran Premio de Australia

La defensa del título de Norris llega en medio de cambios radicales en los autos, y el piloto británico de 26 años ha soportado hasta ahora un fin de semana complicado en Albert Park.

Los nuevos autos de la F1 son complejos, con cambios sin precedentes en el chasis y la unidad de potencia, que ahora presentan un reparto de potencia de casi 50:50 entre el motor V6 turbo de 1,6 litros y la energía eléctrica recuperada de los frenos, algo que exige un estilo de conducción nuevo y, a menudo, contraintuitivo.

Adaptación y gestión de energía en los nuevos autos de F1

"Hemos pasado de los mejores autos jamás fabricados en la Fórmula 1, y los más agradables de conducir, a probablemente los peores", afirmó Norris tras la clasificación del sábado.

No solo está tratando de adaptarse a los complejos sistemas de gestión de energía de su auto, sino también a la salida a la pista, ya que el británico perdió un tiempo significativo en las dos sesiones de entrenamientos del viernes.

"Se trata simplemente de entrar en el ritmo de levantar el pie en todas partes para ir más rápido y usar marchas que no quieres usar, y de entender que cuando levantas más, frenas más tarde, pero tienes que frenar menos", explicó.

"Por eso las vueltas son más valiosas que nunca. En el pasado, si te perdías la P1, no te preocupaba demasiado. Ahora, si te pierdes cinco vueltas, no solo tú, como piloto, tienes que resolver las cosas más rápido, el motor no aprende lo que necesita aprender y entonces quedas en desventaja".