Lando Norris estrena el McLaren en Barcelona

Seis de los once equipos, incluido McLaren, salieron a la pista este miércoles en el tercer día de los primeros entrenamientos o ´shakedown´ con vistas al Mundial de Fórmula 1 de 2026, que se llevan a cabo a puerta cerrada entre el lunes y el viernes en el circuito de Barcelona-Cataluña.

McLaren, actual campeón del Mundial de Constructores, se saltó los dos primeros días, pero tras empezar a rodar tiene previsto hacerlo correr de forma ininterrumpida hasta el viernes, última jornada, por la tarde, ya que cada equipo tiene tres días de pruebas esta semana.

El vigente campeón mundial, el británico Lando Norris, fue el encargado de hacer rodar el nuevo MCL40 en Barcelona. El inglés salió a la pista alrededor de las 11.00, aunque pasó más tiempo en el garaje por la tarde y volvió a la pista a última hora, informa el portal especializado motorsport.com.

En una intensa jornada, el F1 W17 de Mercedes completó más de 150 vueltas, según los tiempos registrados por la web ´soymotor.com´, con el británico George Russell al volante por la mañana y el italiano Andrea Kimi Antonelli por la tarde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El joven italiano marcó, según tiempos no oficiales, la vuelta más rápida de la semana hasta el momento: 1:17.382 con neumáticos blandos. Antonelli superó por dos décimas a su compañero de equipo.

Los británicos Arvid Lindblad y Oliver Bearman y el alemán Nico Hulkenberg pilotaron los coches de Racing Bulls, Haas y Audi, respectivamente, mientras que Alpine contó en pista con sus dos pilotos, el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly.