Landon Dickerson: de liniero a cantinero en entrenamiento NFL

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 14 (EL UNIVERSAL).- Ante la lesión que de momento lo tiene fuera de los emparrillados, Landon Dickerson pasó de ser liniero ofensivo de los Eagles de Filadelfia a cantinero en el campo de entrenamiento.

El guardia de 26 años fue visto durante la práctica conjunta entre los Browns de Cleveland y los actuales campeones del Super Bowl. Con una hielera en brazos, el egresado de la Universidad de Alabama apareció junto a sus compañeros de línea ofensiva, así como otros jugadores del equipo rival.

Dickerson se dispuso a compartir lo que podrían ser cervezas frías para sus colegas mientras portaba una rodillera especial tras ser intervenido quirúrgicamente un día antes. El liniero se lesionó los meniscos y requirió cirugía; aún está en duda para el kickoff de la temporada 2025 de la NFL en donde los Eagles recibirán a los Cowboys de Dallas.

¿Está prohibido tomar cerveza en un campo de entrenamiento de la NFL?

En 2022 el comisionado de la NFL Roger Goodell envío un memo a los equipos de la Liga para recordarles que "está prohibido el consumo de alcohol, incluida la cerveza, en vestidores, entrenamientos, en las instalaciones de cada organización o durante viajes".

Entonces, sí. Beber cerveza en un entrenamiento de la NFL no está permitido por la misma Liga. Se desconoce si las supuestas cervezas que llevó Dickerson tenían cero grados de alcohol o si este va a recibir un castigo por llevarlas.