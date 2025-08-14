logo pulso
Necaxa quiere aprovechar la mala racha de León en el Victoria

Los Rayos llegan invictos en casa y los Esmeraldas arrastran tres jornadas sin ganar

Por El Universal

Agosto 14, 2025 08:37 a.m.
Necaxa quiere aprovechar la mala racha de León en el Victoria

Los Rayos de Necaxa regresan a Aguascalientes para disputar el partido de la fecha 5 del Apertura 2025 ante los Esmeraldas de León.

El cuadro de Aguascalientes viene de un empate a uno tanto ante los Pumas de la UNAM, en lo que fue la jornada pasada.

Con tan sólo cinco puntos, el cuadro de Fernando Gago marcha en la posición ocho de la tabla general.

Los Rojiblancos saben que aún no han mostrado ser el equipo que sorprendió el semestre pasado, pero buscarán una vez más que su cancha sea de las complicadas para los visitantes.

En lo que va del campeonato, los Rayos han disputado dos partidos en casa y mantienen el invicto, una victoria y un empate.

Por su parte, León viene a la baja, con todo y James Rodríguez, los Verdes apenas suman una victoria en cuatro partidos.

Su última victoria fue ante las Chivas en la fecha 2, y recientemente el equipo que dirige Eduardo Berizzo sumó una derrota más en la jornada 4 ante Rayados de Monterrey al caer 1-3.

En el Clausura 2025, ambos equipos se vieron las caras en el Estadio Victoria de Aguascalientes, en la jornada 12, el resultado favoreció a Necaxa con marcador de 2-1.

Necaxa vs León

Estadio: Victoria

Hora: 21:05.

TV: Claro Sport/TV Azteca.

