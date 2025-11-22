Lanús conquista la Copa Sudamericana al vencer a Atlético Mineiro en tanda de penales

ASUNCIÓN (AP) — Lanús derrotó el sábado por penales al Atlético Mineiro y conquistó la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia.

Luego de igualar 0-0 en los 120 minutos, el equipo argentino se impuso por 5-4 en la tanda desde los 11 metros gracias a tres atajadas del arquero Nahuel Losada ante los remates de Hulk, Biel y Vitor Hugo.

"Es una emoción muy grande, estoy feliz", dijo Losada. "Fue una final dura, pero fuimos mejores".

Por Lanús anotaron Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson. Walter Bou y Lautaro Acosta fallaron sus disparos.

"Estoy muy agradecido con este grupo. Es el broche de oro, el final soñado", dijo Acosta, quien a sus 37 años pondrá fin a su carrera este año. "Se me vino el mundo encima con el penal errado, pero mis compañeros me defendieron".

Atlético Mineiro tuvo los aciertos de Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexsander.

Lanús, que había ganado el torneo en 2013 al vencer a Ponte Preta, se unió a la lista de bicampeones que integran Liga de Quito, Boca Juniors, Independiente, Athletico Paranaense e Independiente del Valle.

El cuadro del sur de Buenos Aires sucede en el trono a Racing Club, que en 2024 doblegó a Cruzeiro. Argentina ha ratificado su dominio en la competición con la conquista de su 11mo. título, seis más que los brasileños.

El Granate se clasificó para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026 y se embolsó un premio de 6,5 millones de dólares. Atlético Mineiro recibió 2 millones de dólares.

En la Sudamericana, Lanús lideró el Grupo G con 12 puntos. En la fase eliminatoria, superó a Central Córdoba, Fluminense y Universidad de Chile para llegar a la final. Con su éxito obtuvo también el derecho a disputar la Recopa Sudamericana en 2026 contra el campeón de la Libertadores, que se definirá el próximo sábado entre Flamengo y Palmeiras.

En el estadio Defensores del Chaco, de Asunción, el ritmo fue lento debido bajo una temperatura de 30 grados centígrados que se registró en el comienzo del encuentro.

Atlético Mineiro, que venía de caer el año pasado en la final de la Libertadores ante Botafogo, salió con un sistema ofensivo en el que Bernard y Dudu acompañaron a Hulk en el ataque.

El Galo tuvo la ocasión más clara a los 27 con una falta lateral que cobró Bernard y se estrelló en el palo de la portería defendida por Losada.

"El partido no fue nada bonito, fue muy tenso y reñido", reconoció Everson. "Tuvimos las oportunidades más claras, pero por desgracia no pudimos ganar".

Lanús, dirigido por el técnico Mauricio Pellegrino, dispuso de dos opciones en la primera parte a través de intentos del extremo Ramiro Carrera.

En el período complementario, Atlético Mineiro aumentó la posesión y el volumen ofensivo con la llegada de los carrileros Rony y Guilherme Arana.

Mientras, Lanús retrasó sus líneas y buscó defenderse con orden para mitigar el desgaste ocasionado por el esfuerzo físico realizado en el calor de Asunción.

A los 59, Dudu enganchó desde la izquierda hacia el medio y probó los reflejos de Losada con un disparo de media distancia.

El Granate contó con una destacada actuación de los zagueros Izquierdoz y José Canale, quienes no concedieron espacios cerca de su área.

"Mineiro es un equipazo, pero demostramos que salimos a pelear siempre, luchamos hasta el final y lo conseguimos", dijo Izquierdoz, de 37 años, que regresó al club en 2024 tras militar en Santos Laguna, Boca Juniors y Sporting de Gijón.

En el alargue continuó el dominio de Mineiro, que mejoró a partir de los recambios que introdujo el técnico argentino Jorge Sampaoli.

El equipo brasileño estuvo cerca de abrir el marcador a los 101 minutos con un centro de Gustavo Scarpa, que Biel cabeceó sin fuerza cuando estaba solo en el corazón del área.

A los 112, Hulk puso un pase de calidad y dejó a Biel mano a mano con Losada, pero el arquero de Lanús salvó su arco con una rápida intervención.

Ante la falta de definición de Mineiro se llegó a la definición por penales, que favoreció a Lanús y significó la segunda vez en tres años que el título se decide en la tanda, ya que en 2023 Liga de Quito se impuso por esta vía contra Fortaleza.