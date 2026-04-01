Larcamón sueña con el regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca
Cruz Azul enfrenta a Pachuca tras la pausa FIFA con la ilusión de sumar tres puntos.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Tras la espectacular reapertura del Estadio Azteca, que mostró una cancha encondiciones óptimas para recibir a la próxima Copa del Mundo
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, el escenario más emblemático del futbol mexicano se prepara para volver a ser protagonista en la Liga MX.
En ese marco, Nicolás Larcamón, estratega de Cruz Azul, manifestó su deseo de que el Azteca se convierta pronto en la casa de los cementeros.
El técnico argentino se mostró agradecido por la logística que le permitió jugar en Puebla durante la transición. Sin embargo, subrayó que contar con un lugar fijo en la Ciudad de México será un beneficio invaluable para la afición de Cruz Azul, que ya no tendrá que gastar para ver a su club.
"Nuestro deseo siempre ha sido establecernos en la Ciudad de México. Hemos encontrado la mejor solución logística para jugar en Puebla; es una cancha que quiero muchísimo y que ha mejorado respecto al inicio. Sin embargo, mi postura es clara: queremos quedarnos aquí. Los traslados impactan y el estar en la capital nos acercaría más a los aficionados, para que apoyen al equipo sin tanto gasto ni esfuerzo", mencionó.
Larcamón, quien compartió su deseo de buscar el liderado del Clausura 2026, habló del juego ante América en un par de semanas en el que volverán al Coloso de Santa Úrsula, cancha que lo emociona por las grandes condiciones que pudo ver.
"Será una linda oportunidad la que tendremos de jugar contra América en el Estadio Azteca, un inmueble que ya era hermoso y que, tras la remodelación, quedó aún mejor. Me han dicho que el campo está en excelentes condiciones y ya tengo muchas ganas de jugar allí", recalcó.
Luego de la pausa por la Fecha FIFA, el entrenador sudamericano habló sobre su próximo rival: Pachuca, un equipo al que reconoció como digno de respeto.
"Pachuca es un proyecto muy fuerte, quizá no tan mediático, pero es un equipo competitivo y con un ataque con pasado en Europa. Tenemos la ilusión de sumar tres puntos", finalizó.
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