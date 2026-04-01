Larcamón sueña con el regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Tras la espectacular reapertura del Estadio Azteca, que mostró una cancha en

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, el escenario más emblemático del futbol mexicano se prepara para volver a ser protagonista en la Liga MX.En ese marco,, estratega de Cruz Azul, manifestó su deseo de que el Azteca se convierta pronto en la casa de los cementeros.El técnico argentino se mostró agradecido por la logística que le permitiódurante la transición. Sin embargo, subrayó que contar con un lugar fijo en la Ciudad de México será unpara la afición de Cruz Azul, que ya no tendrá que gastar para ver a su club."Nuestro deseo siempre ha sido establecernos en la Ciudad de México. Hemos encontrado lapara; es una cancha que quiero muchísimo y que ha mejorado respecto al inicio. Sin embargo, mi postura es clara: queremos quedarnos aquí. Los traslados impactan y el estar en la capital nos acercaría más a los aficionados, para que apoyen al equipo sin tanto gasto ni esfuerzo", mencionó.Larcamón, quien compartió su deseo de buscar el liderado del Clausura 2026, habló del juego ante América en un par de semanas en el que volverán al, cancha que lo emociona por las grandes condiciones que pudo ver."Será una linda oportunidad la que tendremos deen el Estadio Azteca, un inmueble que ya era hermoso y que, tras la remodelación, quedó aún mejor. Me han dicho que el campo está en excelentes condiciones y ya tengo muchas ganas de jugar allí", recalcó.Luego de la pausa por la Fecha FIFA, el entrenador sudamericano habló sobre su próximo rival: Pachuca, un equipo al que reconoció como digno de respeto."Pachuca es un proyecto muy fuerte, quizá no tan mediático, pero es uny con un ataque con pasado en Europa. Tenemos la ilusión de sumar tres puntos", finalizó.