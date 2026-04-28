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Las ausencias en la lista del Tri para el Mundial 2026

Faltan 14 jugadores extranjeros que se anunciarán el 1 de junio, según la FIFA

Por El Universal

Abril 28, 2026 10:50 a.m.
A
Las ausencias en la lista del Tri para el Mundial 2026

La Federación Mexicana de Futbol y Javier Aguirre dieron a conocer parte de la lista de la Selección Mexicana rumbo al próximo Mundial 2026. Son 12 elementos que militan en la Liga MX.

Convocatoria parcial y próximos anuncios

Los otros 14 espacios que faltan para la lista definitiva se darán a conocer el 1 de junio, como lo ordena la FIFA, previo a la Copa del Mundo y son elementos provenientes del extranjero.

Ausencias relevantes en la convocatoria

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Sin embargo, también destacan ausencias en esta primera parte de la convocatoria del Vasco Aguirre. Algunos nombres que no aparecen formaron parte de todo el proceso desde el arribo de Javier en 2024 o antes.

¿Qué nombres brillaron por su ausencia?

Estos son algunos nombres que no aparecen en la lista de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, ya sea por decisión técnica o lesiones, como en el caso de Marcel Ruiz, quien no llegó de mejor forma al cierre del torneo.

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Everardo López - Toluca

Erick Sánchez - América

Marcel Ruiz - Toluca

Richard Ledezma – Chivas.

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