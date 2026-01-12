Lategan regala la etapa 7 del Dakar a Ekström

WADI AD-DAWASIR.- Henk Lategan parecía que iba a ganar la etapa y liderar la clasificación general en el Rally Dakar el domingo hasta que encontró problemas en la última sección.

Lategan lideraba el último punto de control a 40 kilómetros del final de la especial de 459 kilómetros entre la sureña Riad hasta Wadi ad-Dawasir por casi dos minutos y tenía el liderazgo provisional en la clasificación general por más de dos minutos.

Pero diez kilómetros después se detuvo durante diez minutos para reemplazar un amortiguador trasero roto. Lategan dijo que tuvieron suerte de llevar uno de repuesto.

"Decepcionante tener que detener el empuje allí", dijo. "Realmente estábamos disfrutando y teniendo un muy buen día".

La etapa siete fue regalada al piloto de Ford Mattias Ekström, el primer ganador repetido en coches, y el Toyota de Lategan cayó al 13er lugar, a ocho minutos y medio de distancia.

Después de casi cuatro horas de carrera, Ekström venció al Toyota de João Ferreira por cuatro minutos y medio, seguido por su compañero de equipo en Ford, Mitch Guthrie. Menos de dos minutos separaron el segundo lugar del décimo tras una etapa en la veloz y plana pista arenosa.

Lategan demolió la ventaja provisional de seis minutos de Nasser Al-Attiyah después de unos 350 kilómetros, pero finalmente el Dacia de Al-Attiyah se mantuvo al frente, Ekström reemplazó a Lategan en el segundo lugar y redujo la ventaja de Al-Attiyah a 4:47.

El Ford de Nani Roma fue elevado al tercer lugar, a 7:15 detrás y seis segundos por delante de Lategan, después de que la penalización de 1:10 minutos por exceso de velocidad de Roma en la etapa cinco fuera anulada por los comisarios de la FIA el sábado por la noche durante el día de descanso.