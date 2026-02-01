Lautaro Martínez marca y lidera al Inter hacia la victoria en Serie A

MILÁN (AP) — Lautaro Martínez está acercándose a más récords con el Inter de Milán.

El campeón de la Copa del Mundo con Argentina anotó nuevamente el domingo para encaminar al líder de la liga, el Inter, a una victoria por 2-0 sobre el Cremonese en la Serie A.

Fue el gol número 170 de Lautaro para el Inter, dejándolo sólo uno detrás de Roberto Boninsegna, quien ocupa el tercer lugar en la lista de máximos goleadores del club. Delante de ellos solo están Alessandro Altobelli (209 goles) y Giuseppe Meazza (284).

Lautaro ha marcado diez goles en sus últimos 13 partidos de liga, llevando su cuenta a 128 en la Serie A, y el jugador de 28 años está solo a diez de Benito Lorenzi, quien es el segundo entre los máximos goleadores del Inter en la Serie A. Meazza encabeza esa lista también, con 197 goles en la liga.

Lautaro cabeceó un tiro de esquina a los 16 minutos y, después de abrazar a sus compañeros, levantó su camiseta para mostrar un mensaje de feliz cumpleaños para su hija.

Piotr Zielinski duplicó la ventaja del Inter al 31 con un feroz disparo que el portero del Cremonese, Emil Audero, parecía tener cubierto hasta que se desvió en el aire y pasó entre sus brazos.

El partido tuvo que ser detenido durante tres minutos al inicio de la segunda mitad después de que Audero fuera golpeado por una bengala lanzada por los aficionados visitantes.

Audero pudo levantarse y continuar, pero tenía un corte en la pierna derecha y parecía estar diciendo al personal médico que no escuchaba por su oído derecho.

El Inter amplió su ventaja en la Serie A a ocho puntos sobre el segundo clasificado, el AC Milan, que visita al Bologna el martes.

Penal fallado

El Atalanta logró empatar 0-0 ante Como a pesar de jugar casi todo el partido con diez hombres.

Hubo un comienzo dramático. Con menos de ocho minutos en el reloj, el defensor del Atalanta, Honest Ahanor, recibió una tarjeta roja directa por empujar a Máximo Perrone en la cara durante un incidente sin balón después de que el mediocampista del Como pareciera decirle algo.

Nico Paz podría haberle dado el gol de la victoria al Como en el tiempo de descuento cuando al equipo local se le otorgó un penal tras una mano de Giorgio Scalvini.

Sin embargo, Paz había fallado sus dos penales anteriores y ahora está tres de tres errados ya que el portero del Atalanta, Marco Carnesecchi, pudo detener su intento bastante débil y al centro al 98.

El Como se mantiene sexto, un lugar y cinco puntos por encima del Atalanta y un punto por debajo de la Juventus, que más tarde enfrenta al Parma.

Más temprano, el Torino venció 1-0 al Lecce, amenazado por el descenso.