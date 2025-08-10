León buscará reencontrarse con el gol ante Rayados en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El rígido de La Fiera volverá a escucharse en el Bajío cuando el León enfrente a Monterrey en la jornada 4 de la Liga MX.

Después del complicado paso por la Leagues Cup y el mal sabor de boca de la última fecha del torneo cuando Cruz Azul (4-1) dejó sin rugido a la Fiera en CU, León buscará retomar el buen futbol que mostró durante la primera parte del torneo pasado. El equipo Eduardo Berizzo debe reencontrarse con el gol para superar los tres puntos que suma, producto de dos derrotas y un triunfo ante Chivas que lo tienen en la posición 15 de la tabla general.

En contraste, La Pandilla llega a la fecha 4 con dos triunfos y una derrota ante Pachuca para ocupar la cuarta posición de la tabla con 6 puntos.

Si bien los regios no pudieron avanzar a la siguiente fase ante los equipos de la MLS, mantienen el paso firme en el Apertura y de la mano de Domènec Torrent tienen la mirada puesta en el título nacional.

La Fiera y Rayados medirán fuerzas este lunes 11 de agosto a las 7 de la noche en el estadio León.