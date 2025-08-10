logo pulso
Horarios y canales para ver la Liga MX este domingo

Información sobre los emocionantes partidos de Pumas, Necaxa, Santos Laguna y Chivas en la Liga MX

Por El Universal

Agosto 10, 2025 10:15 a.m.
A


CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Este domingo, el balompié mexicano tendrá en su agenda dos partidos. Pumas, Necaxa, Santos Laguna y Chivas verán acción, después de sus respectivas eliminaciones en la Leagues Cup.

Por un lado, los auriazules recibirán a los "Rayos" de Necaxa mientras la noche cae en el Estadio Olímpico Universitario. El duelo será histórico porque el guardameta costarricense, Keylor Navas, tendrá su presentación ante la afición de Pumas.

En contraste, el "Rebaño Sagrado" de Chivas visitará a Santos Laguna en el Estadio Corona. Un duelo al que llegarán después de conquistar su primera victoria en la Leagues Cup, pese a que quedaron eliminados.

Con el contexto presente, estos son los horarios y canales de transmisión para ver los partidos.

¿A qué hora y por dónde se podrán ver, este domingo, los partidos de la Liga MX?

Domingo, 10 de agosto

Pumas vs Necaxa | 18:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

Santos Laguna vs Chivas | 20:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.








