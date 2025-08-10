Xolos rescata empate ante los Cañoneros

Mazatlán FC y Xolos de Tijuana empataron 2-2 en el Estadio El Encanto por la jornada 4 de la Liga MX Apertura 2025, en un partido que tuvo goles, penales y un cierre dramático.

El encuentro inició con ambos equipos estudiándose. Al minuto 2, Jackson Porozo cometió una fuerte falta sobre Jordan Sierra, pero solo se señaló tiro libre. Mazatlán intentó llegar con Brayan Colula y Benedetti, mientras Tijuana dominaba la posesión. Al 23’ llegó el primer gol: Gilberto Mora habilitó a Pablo Ortiz, quien asistió a Frank Boya para el 0-1. El resto de la primera mitad tuvo intentos del local, como un tiro libre peligroso de Benedetti que Toño Rodríguez despejó al 31’, y un disparo al palo en el 47’.

En el segundo tiempo, Mazatlán buscó el empate. Al 65’, Nicolás Benedetti apareció con asistencia de Dudu para poner el 1-1, desatando la euforia local. Minutos después, el VAR revisó una falta sobre Luiz Teodora y al 83’ el ‘Poeta’ firmó su doblete de penal, volteando el marcador 2-1.

Parecía que Mazatlán se llevaba el triunfo, pero el final fue de locura. En el 89’, Benedetti salió ovacionado, y en el 92’ el árbitro marcó penal para Tijuana tras falta sobre Domingo Blanco. Kevin Castañeda no falló y al 94’ decretó el 2-2 definitivo.

Mazatlán mostró carácter para remontar, pero no pudo mantener la ventaja en los últimos minutos. Benedetti vivió su noche especial con su primer doblete en Liga MX, mientras Xolos rescató un punto valioso fuera de casa.

Con este resultado, ambos equipos se mantienen con cinco puntos en la tabla, dejando claro que, aunque el torneo apenas comienza, cada unidad será importante para sus aspiraciones de Liguilla.