Crece el ambulantaje, invade áreas peatonales

RIOVERDE.- Crece el ambulantaje que ya ha invadido banquetas y los ciudadanos exponen la vida al caminar por el arroyo vehicular, sin que autoridades los metan en cintura y que dejen libres las áreas peatonales.

Vecinos dieron a conocer que cada día va en aumento el ambulantaje, comerciantes están invadiendo con mercancía y cajas de madera las áreas peatonales, lo que afecta el libre transito de personas por diversas calles de la ciudad.

Refieren los quejosos que en los camellones está el tendedero de ropa, por lo que resulta difícil poder caminar por estas áreas.

Por lo que reiteran la necesidad que se despejen las banquetas, porque están invadidas de diversa mercancía, que impide que peatones puedan caminar por estos sectores de la ciudad.

Mencionaron que sobre todo en las calles Guerrero e Hidalgo, se ha incrementado la presencia de los ambulantes, sin que autoridades los metan al orden.

Las autoridades municipales se niegan a poner orden, porque temen que tenga un costo político, sin tomar en consideración la seguridad de los peatones.