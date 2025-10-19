Lesión de Jayden Daniels en partido de Commanders vs Cowboys conmociona a aficionados

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — El quarterback de los Commanders de Washington Jayden Daniels abandonó el partido del domingo contra los Cowboys de Dallas con una lesión en el tendón de la corva después de que su pierna derecha se torciera de manera incómoda al ser derribado y perder un balón suelto a mitad del tercer cuarto.

Daniels se agarró la parte posterior de su pierna derecha después de ser derribado por Shemar James. El linebacker novato llegó justo cuando el quarterback había hecho un amago de pase y fue derribado.

Después de caminar con dificultad hacia la línea lateral, Daniels entró brevemente en la tienda médica antes de salir y trotar por el área del banco y luego dirigirse al túnel hacia el vestuario.

No hubo información inmediata sobre la gravedad de la lesión. Su regreso se consideró cuestionable.

Marcus Mariota asumió el control en la siguiente ofensiva de los Commanders. Completó un pase de 18 yardas antes de lanzar una intercepción que DaRon Bland devolvió 68 yardas para un touchdown que puso a Dallas arriba 41-15 con 5:31 restantes en el tercer cuarto.

En el final de la temporada regular de Washington el pasado enero contra los Cowboys, Mariota jugó en la segunda mitad después de que Daniels completara seis de 12 pases para 38 yardas y fuera derribado cuatro veces antes del descanso.

Daniels completó 12 de 22 pases para 156 yardas con un touchdown antes de lesionarse el domingo. Fue derribado dos veces, incluyendo la primera de la carrera de James.