Leverkusen remonta y vapulea al Leipzig

El extremo Montrell Culbreath anotó en su debut como titular para culminar la victoria el sábado 3-1 del Bayer Leverkusen sobre Leipzig, colocando a Leverkusen nuevamente entre los contendientes al título de la Bundesliga.

Culbreath, de 18 años, ingresó desde el banquillo a los 77 minutos. Con Leipzig buscando el empate, Culbreath avanzó por el campo en un contragolpe en el tiempo de descuento para anotar, celebrando con los brazos abiertos.

Culbreath luego tuvo que esperar para saber si su gol contaría mientras el VAR revisaba la reclamación de Leipzig por una mano en un incidente anterior en el otro extremo.

Leverkusen entra en el receso invernal en tercer lugar en una temporada que comenzó en caos cuando Erik ten Hag fue despedido como entrenador después de tres partidos. Kasper Hjulmand ha estado al frente de nueve victorias en 13 partidos de la Bundesliga desde entonces.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Leverkusen dominó al principio, pero Leipzig abrió el marcador a través de un disparo bajo de Xaver Schlager desde el borde del área después de que la defensa reaccionara lentamente en un saque de banda.

Martin Terrier igualó cinco minutos después con un cabezazo tras un centro de Arthur, y Patrik Schick anotó el segundo de Leverkusen cerca del descanso, dejando a un defensor en el suelo y elevando el balón sobre el portero.