Líder del fútbol turco urge a FIFA y UEFA a suspender a Israel

ESTAMBUL (AP) — Turquía se convirtió el viernes en el primer miembro de la UEFA en pedir públicamente que Israel sea suspendido del fútbol, calificando la situación en Gaza como "inhumana e inaceptable".

La carta del presidente de la Federación Turca de Fútbol, Ibrahim Haciosmanoglu, dirigida a los líderes del fútbol internacional, trascendió justo cuando el ente rector del fútbol europeo avanza hacia una votación para suspender a Israel, cuyo selección masculina se encuentra en medio de las eliminatorias para la Copa del Mundo del próximo año.

"Es hora de que la FIFA y la UEFA actúen", escribió Haciosmanoglu en la carta citada por la agencia de noticias Anadolu.

"A pesar de presentarse como defensores de los valores cívicos y la paz, el mundo deportivo y las instituciones de fútbol han permanecido en silencio durante demasiado tiempo", expresó el funcionario turco.

Haciosmanoglu no forma parte del comité ejecutivo de 20 miembros de la UEFA, que se espera tenga una mayoría para excluir a Israel si se convoca una votación. El comité incluye a Moshe Zuares, el líder del fútbol israelí que fue elegido en abril.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está estrechamente alineado con Estados Unidos, coanfitrión del Mundial 2026, y con el presidente Donald Trump, por lo que se considera poco probable que apoye una medida para suspender a Israel.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el jueves que trabajará para detener cualquier esfuerzo que busque vetar la presencia de Israel en el Mundial.

Infantino presidirá una reunión del Consejo de la FIFA el próximo jueves en Zúrich.

Noruega recibirá a Israel por las eliminatorias el 11 de octubre en Oslo e Italia jugará contra Israel en Udine, tres días después. La federación noruega ha prometido donar sus ganancias por la venta de entradas a Médicos Sin Fronteras para el trabajo humanitario en Gaza.

La FIFA no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios el viernes.

La presión sobre los deportes internacionales para actuar contra Israel ha crecido este mes después de días de caos en la Vuelta a España de ciclismo, lo que llevó al primer ministro Pedro Sánchez a pedir una prohibición deportiva a Israel, un ataque aéreo de Israel el 9 de septiembre dirigido a líderes de Hamás en Doha, la capital de Qatar, y una investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza.

Haciosmanoglu dijo que la situación en Gaza ahora es más urgente y "el fútbol siempre ha sido mucho más que un deporte".

"Es un lenguaje universal que reúne diferentes culturas, fomenta la amistad y fortalece los lazos de solidaridad entre los pueblos", escribió. "Guiados por estos valores, nos sentimos obligados a expresar nuestra profunda preocupación por la situación ilegal (y más importante, completamente inhumana e inaceptable) que está llevando a cabo el Estado de Israel en Gaza y sus alrededores".

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en julio llamó a Israel un "estado terrorista" por sus acciones en Siria y una fuerza desestabilizadora en la región.

Israel sólo se ha clasificado una vez al Mundial, la edición de México 1970. Lo hizo al jugar contra Australia y Nueva Zelanda en una zona que involucró a equipos de Asia no pertenecientes al Oriente Medio. Israel fue exiliado del fútbol asiático unos años después y ha sido miembro de pleno derecho de la UEFA desde 1994.