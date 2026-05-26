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Lideran James y Díaz convocatoria de Colombia

Por AP

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Lideran James y Díaz convocatoria de Colombia
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      BOGOTÁ.- Con la presencia del capitán James Rodríguez, la selección de Colombia anunció el lunes la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

      Esta será la tercera Copa del Mundo de James con los cafeteros, que participarán por séptima vez tras ausentarse de la cita de Qatar en 2022.

      "James está bien, ha entrenado mucho y está en buena condición", dijo el seleccionador Néstor Lorenzo durante su comparecencia en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

      Luego de solo intervenir en seis partidos desde su llegada al Minnesota United este año, Rodríguez, de 34 años, fue uno de los primeros en reportarse a la concentración que comenzó la semana pasada en Guarne, a 25 kilómetros de Medellín, en la sede deportiva de Atlético Nacional.

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      Además de James, quien fue el máximo artillero en Brasil 2014 cuando ayudó a que Colombia alcanzara los cuartos de final, destaca el extremo Luis Díaz, figura del Bayern Múnich que ganó el doblete de la Bundesliga y la Copa de Alemania esta temporada.

      Colombia debutará en el Grupo K el 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México. Luego se medirá con la República Democrática del Congo el 23 en Guadalajara y cerrará la primera fase el 27 ante Portugal en Miami.

      En la nómina del conjunto colombiano está el arquero David Ospina, quien con 37 años disputará su tercera Copa del Mundo y es el jugador con más duelos como internacional, con 130, seis más que James Rodríguez.

      Los otros porteros citados son Camilo Vargas, que defendió el arco en 15 encuentros en las eliminatorias, y Álvaro Montero.

      Vargas, al igual que el lateral Santiago Arias, también fueron incluidos por tercera vez en una citación para el Mundial.

      "Todas las decisiones son complejas", reconoció Lorenzo. "Para la convocatoria final tomamos en cuenta las ligas en las que juegan y el nivel en el que están".

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