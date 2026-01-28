Liga española premia con 50 euros por detectar partidos ilegales

logo pulso
Por AP

Enero 28, 2026 04:38 p.m.
MADRID (AP) — La Liga de España intensificará su lucha contra el fraude audiovisual ofreciendo 50 euros (59 dólares) para quienes proporcione información verificada sobre establecimientos que transmiten partidos sin el permiso adecuado, anunció el miércoles.

Los bares, restaurantes, casas de apuestas y establecimientos similares necesitan suscribirse a un paquete específico para poder mostrar los partidos. La Liga dijo que dichas transmisiones tienen una letra en la esquina de la pantalla para identificarlas, permitiendo a los aficionados saber si son legales o no.

Si las personas ven que un establecimiento está mostrando una transmisión no autorizada, deben enviar un correo electrónico a La Liga con imágenes para poder verificar la infracción.

La Liga también dijo que tiene un canal donde los aficionados pueden denunciar de manera anónima las transmisiones ilegales.

La de España ha sido una de las ligas europeas más activas en la lucha contra la piratería y el fraude audiovisual.

