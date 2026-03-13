Liga MX define qué necesita para avanzar en Concachampions 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Esta semana se jugaron la ida de los

de la

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de la, donde tres clubes de laenfrentaron a rivales de la, a excepción deque protagonizaron un choque de mexicanos en esta fase.El martes hubo doble participación de clubes nacionales en esta competencia internacional.viajó a Filadelfia para enfrentar al, donde lograron el triunfo 0-1, pero también sufrieron la dolorosa, quien se rompió el tendón de Aquiles.recibió aen el choque de mexicanos, en lo que fue un auténticoen la Sultana del Norte. Rayados cayó en casa 2-3 frente a La Máquina, que sacó laen los últimos 10 minutos del partido., actual bicampeón del futbol nacional, llegó acon el objetivo de traer una buena ventaja para la vuelta, pero fueron derrotados 3-2 por el cuadro de laOtra gran sorpresa fue la goleada delsobre(3-0). La escuadra felina tuvo algunas pifias durante el partido, una de ellas de Nahuel Guzmán que desembocó en un gol del rival.Ahora, te contamos lo qué necesita cada equipo para meterse a ladel¿Qué necesitan los clubes depara avanzar a cuartos de final de la Concachampions?Recordemos que elcontinúa vigente en lade la, arma que pueden usar a su favor los cuadros fuera de casa.Laen tierras estadounidenses le da cierta tranquilidad al cuadro de Coapa, que solamente necesitapara estar en la siguiente fase.Contar con dos goles de visita fue un factor a su favor, pero perder 3-2 no estaba en sus planes. Ante este panorama, el cuadro mexiquense debe desí o sí conen el Nemesio Díez para estar en cuartos de final.Rayados debe deel juego para poder acceder a la ronda siguiente, unade 2-0 sería suficiente para sellar su pase.Con suen el Estadio BBVA, La Máquina están con pie y medio en cuartos de final, unpor la mínima terminaría por amarrar su boleto.Luego de ser exhibidos por el, el equipo de Guido Pizarro enfrenta un gran reto para seguir con vida en elde la. Un escenario es3-0 y asíel marcador global para llegar a los penaltis. El resultado definitivo sería un 4-0 para lograr una, pero su labor luce complicada.