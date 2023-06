Liga MX estrena app, es gratuita y promete cercanía con aficionados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- La Liga MX está por comenzar con el torneo Apertura 2023 y de la mano lo hará con una nueva aplicación, que, en palabras de los altos mandos del futbol mexicano, lo que busca es estar más cerca de los aficionados y sobre todo, tener más interacción con ellos.

"Pasamos de una app que no nos pertenecía a una que tiene como objetivo central relacionarse con el aficionado", dijo Mikel Arriola.

Entre las herramientas que encontrarán los usuarios están las estadísticas, alineaciones e incluso adelantaron que más adelante el Fan ID estará incluido, es decir, desde ahí se podrá consultar, y que dentro de ella con una suscripción de Apple TV se podrá observar la Leagues Cup.

Eso sí, se recalcó que no habrá necesidad de pagar para ver ciertos contenidos como sucedía en la anterior.

En el evento también estuvo presente Juan Carlos Rodríguez, "la Bomba", el Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, quien enfatizó que: "La única manera de llegar a tantos millones de aficionados es con una app".

En esta nueva plataforma de la Liga MX estarán disponibles también contenidos de la Liga de Expansión y de la Liga MX Femenil.

Por último, Arriola no dejó pasar la oportunidad para presumir que los números que tiene la liga en las redes sociales "son algo que pocas industrias pueden presumir".