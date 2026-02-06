Liga MX: Horarios y canales de juegos de este viernes

Este viernes 6 de febrero continúa la actividad del futbol mexicano, con el inicio de la Jornada 5 del Clausura 2026.

La quinta fecha de la Liga MX se pone en marcha hoy con cuatro partidos que prometen estar llenos de emociones.

Tigres, Santos, Necaxa, Atlético San Luis, Tijuana, Puebla, Mazatlán FC y Chivas entran en acción este día.

A pesar de que el actual torneo todavía es muy joven, los ocho equipos intentarán no dejar puntos en el camino, para no sufrir en la recta final de la Fase Regular.

Sobre todo, porque, para esta edición del certamen, el Play-In ya no forma parte del sistema de competencia y únicamente clasificarán a la Liguilla los primeros ocho de la tabla general.

Aunque, es una realidad que los clubes que juegan este día viven realidades completamente diferentes, luego de las primeras cuatro jornadas.

Para este viernes 6 de febrero, solamente las Chivas, los Tigres y el Tijuana se encuentran ubicados en la zona de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Por lo tanto, tratarán de seguir sumando puntos para mantenerse afianzados en la parte alta de la clasificación.

Mientras que los otros cinco clubes, no se encuentran ni entre los 10 primeros sitios de la clasificación, por lo que buscarán no rezagarse en este inicio del Clausura 2026.

Cabe resaltar que los dos primeros juegos de este día se empalmarán, al igual que los que se disputarán después.

De los cuatro compromisos, solamente dos serán transmitidos a través de la televisión abierta.

Horarios y canales:

- Tigres vs Santos

Fecha: Viernes 6 de febrero

Hora: 19:00

Estadio: Universitario

Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One

- Necaxa vs Atlético de San Luis

Fecha: Viernes 6 de febrero

Hora: 19:00

Estadio: Victoria

Transmisión: Claro Sports/ViX Premium/Pluto TV

- Tijuana vs Puebla

Fecha: Viernes 6 de febrero

Hora: 21:06

Estadio: Caliente

Transmisión: FOX/FOX One

- Mazatlán FC vs Chivas

Fecha: Viernes 6 de febrero

Hora: 21:06

Estadio: El Encanto

Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One