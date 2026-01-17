Un motivado ADSL visita a Xolos en busca de seguir sumando

Atlético de San Luis visita a Tijuana con la mira puesta en sumar y con Salles-Lamonge como referente.

El Atlético de San Luis enfrentará este sábado a los Xolos de Tijuana en el Estadio 'Caliente', duelo correspondiente a la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con el objetivo de conseguir un resultado positivo que le permita mantenerse en la pelea por los primeros puestos del certamen.

El conjunto potosino, dirigido por Guillermo Abascal, llega al compromiso luego de caer ante Tigres en el arranque del torneo y de obtener una victoria de alto impacto frente al América en la Ciudad de México.

Tras una pretemporada favorable y la incorporación de cinco refuerzos, el equipo buscará confirmar su buen momento también en calidad de visitante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Del lado de los fronterizos, Tijuana empató sin goles ante América en la Jornada 1 y en la fecha dos se impuso 2-1 al Querétaro en La Corregidora. En los antecedentes más recientes entre ambos clubes se registran tres empates y dos triunfos para los Xolos.

En este contexto, Sébastien Salles-Lamonge se perfila como el jugador a seguir del Atlético de San Luis. El mediocampista francés, quien llegó a la Liga MX en 2023 procedente del Bastia, ha encontrado en el futbol mexicano su mejor versión, desempeñándose como ofensivo o interior y aportando goles y asistencias de manera constante.

LEA TAMBIÉN ADSL vence al América Las Águilas fueron borradas de la cancha y se salvan de ser goleadas

Con 90 partidos oficiales disputados, 19 anotaciones y 22 asistencias, Salles-Lamonge, a sus 29 años, se mantiene como uno de los referentes del cuadro potosino y una pieza clave en el objetivo del club de volver a pelear por un lugar en la Fase Final del Clausura 2026.