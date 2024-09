Liga MX: Horarios y canales para el juego León vs Atlético de San Luis

El sábado 21 de septiembre tiene bastante emoción en la Liga MX ya que están programados 4 partidos.

La cartelera de la Jornada 9 del Apertura 2024 ofrece la participación de 3 de los cuatro equipos populares.

El sábado futbolero inicia con el León frente al Atlético de San Luis a las 17:00 horas, los potosinos están motivados tras el triunfo obtenido ante Cruz Azul y la Fiera intentará acabar con la racha sin poder ganar.

Le darán los reflectores al Necaxa y América. Las Águilas visitan a los Rayos con la obligación de seguir en ascenso, buscan su tercera victoria consecutiva. Aunque los locales tratarán de incomodar a los azulcremas.

El técnico Víctor Manuel Vucetich regresa a Monterrey, en esta ocasión dirigiendo a Mazatlán que visita a los Rayados, los regiomontanos tienen dos victorias al hilo así que intentarán mantener ese paso.

La noche la cierra el partido de la jornada, entre Cruz Azul y Chivas. La Máquina que actualmente es el líder del torneo, pero perdió a media semana. Guadalajara parece recomponer el camino así que sin duda es atractivo el juego.

¿Por dónde ver los partidos de la Liga MX?

-Sábado 21 de septiembre

León vs Atlético de San Luis

17:00 horas

Transmisión: ViX Premium y Fox Sports Premium

Monterrey vs Mazatlán

19:00 horas

Transmisión: ViX Premium

Necaxa vs América

19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium

Cruz Azul vs Chivas

21:05 horas

ViX Premium, Canal 5 y TUDN