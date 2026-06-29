Lio Messi bate otro récord

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

ARLINGTON.- Lionel Messi se convirtió el sábado en el primer jugador que anota en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo, al ampliar su récord absoluto de goles al facturar el 19no en la victoria de Argentina por 3-1 ante Jordania en el cierre de la fase de grupos.

Tras ingresar como suplente, Messi marcó de tiro libre después de que lo derribaran justo fuera del área penal a los 80 minutos.

"Hoy podría haber jugado 90 minutos y, sin desmerecer al rival, podría haber agrandado esa leyenda. Pero prefirió que sus compañeros tengan minutos y pensar en lo que viene", dijo el técnico Lionel Scaloni. "Eso habla más que bien de él, porque no piensa tanto en esos números que la gente tanto habla".

"Después, estoy como ustedes: ya no hay más palabras", comentó el estratega sobre el desempeño de su líder futbolístico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El astro de 39 años recién cumplidos había sido uno de apenas tres futbolistas en marcar en seis partidos consecutivos del Mundo, junto con el francés Just Fontaine y brasileño Jairzinho.

Messi se afianzó además en la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026 al llegar a las seis conquistas, dos más que los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, el noruego Erling Haaland y el brasileño Vinícius Júnior.

El astro del Inter Miami eludió el contacto con la prensa y prefirió que sean sus compañeros lo que tomen la palabra.

"Estamos disfrutando al máximo al 10, a nuestro capitán. Es algo que en algún momento se va a terminar", comentó el veterano defensor Nicolás Otamendi, quien este sábado llevó la cinta de capitán con Messi en el banco. "Lo que nos llevamos nosotros son los momentos vividos en la concentración y disfrutarlo dentro de la cancha es algo muy hermoso". La reinante campeona enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio en los dieciseisavos de final.