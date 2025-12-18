Listo calendario del ADSL Femenil

El Atlético San Luis Femenil ha presentado de manera oficial su calendario para el torneo Clausura 2026, en el que buscará una vez más poder encontrar por primera vez la clasificación a la Liguilla.

La escuadra potosina iniciará su participación el domingo 4 de enero visitando a las Chivas en el Estadio Akron a las 11:00 horas, para después hacer su presentación en casa, el Estadio Alfonso Lastras, el viernes 9 de enero recibiendo a los Pumas de la UNAM a las 19:00 horas.

El primer mes del año será de intensa actividad, pues tras el debut en casa, el equipo viajará para enfrentar a FC Juárez el 16 de enero, regresando inmediatamente al Alfonso Lastras para recibir dos encuentros consecutivos, primero contra el Club América el martes 20 de enero y luego frente a Tijuana el sábado 24. El mes de enero cerrará con una visita al Estadio Jalisco para enfrentar al Atlas el viernes 30.

Para el mes de febrero, las potosinas iniciarán como visitantes ante Toluca el miércoles 4, retomando la localía el martes 10 contra Pachuca. Uno de los momentos más esperados de la temporada ocurrirá el lunes 16 de febrero a las 19:00 horas, cuando el Estadio Alfonso Lastras sea sede del Clásico de la 57 ante Querétaro, duelo que precede a la visita contra Monterrey en el Estadio BBVA programada para el sábado 21 de febrero.

La recta final del torneo comenzará en marzo con el enfrentamiento ante Puebla en casa el miércoles 11, seguido de una visita al Estadio Victoria para medir fuerzas con Necaxa el domingo 15.

Posteriormente, el equipo recibirá a Tigres el domingo 22 de marzo y viajará a la Comarca Lagunera para jugar contra Santos el sábado 28. El cierre de la fase regular en abril contempla el último gran duelo como local frente a Cruz Azul el miércoles 1, para concluir el torneo con dos salidas consecutivas, visitando a Mazatlán el domingo 5 y cerrando definitivamente en el Estadio León contra los esmeraldas el viernes 24 de abril. En total, el conjunto potosino disputará ocho encuentros frente a su afición y nueve en calidad de visitante.