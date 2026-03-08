logo pulso
Listo el Estanzuela Champions Race 2026

Por Romario Ventura

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
Con la participación de diversos pilotos y un circuito que pondrá a prueba la habilidad de los competidores, todo se encuentra preparado para la realización de la Estanzuela Champions Race 2026, que se llevará a cabo este domingo 8 de marzo en el municipio de Mezquitic de Carmona.

La competencia se desarrollará en la modalidad de Off Road sobre un exigente circuito de 20 kilómetros que se recorrerá a siete vueltas, presentando diversos obstáculos naturales como lodo, tierra suelta, caminos de piedra y saltos, elementos que convertirán la carrera en un auténtico reto tanto para los pilotos como para sus vehículos.

Las actividades comenzarán a las 9:00 de la mañana en la Unidad Deportiva Municipal de Mezquitic de Carmona, donde se realizará la revisión técnica de los autos participantes, verificando aspectos de seguridad como extintores, equipo del vehículo y protección de los pilotos.

Posteriormente, a las 11:30 horas arrancará oficialmente la competencia con la salida del primer auto cronometrado en las categorías Clase 9 y 5/1600, con intervalos de un minuto entre cada participante. Una vez que concluyan sus ocho vueltas, entrarán en acción las categorías Clase 16 y la Espectacular Libre.

Entre los pilotos que ya han confirmado su participación destacan Juan Duarte, Juanal Duarte, Pablo Vázquez, Federico Velásquez, Braulio Torres, Bruno Torres, Arturo Ibarra, Diego López, Rodrigo López, Pedro Pablo López, Monse de la Rosa, Toño Bear, Arturo Monternach, Memo Vázquez y el experimentado piloto Antonio Bear.

