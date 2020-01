Lo mejor y lo peor del América en el 2019

Después de caer en la final del Apertura 2019, en tanda de penaltis frente al Monterrey, son inevitables los cuestionamientos sobre quién fue la mejor contratación del año y quién la peor en el América.

En el 2019, las Águilas abrieron sus puertas a nueve nuevos futbolistas, entre los que destacan Federico Viñas y Guillermo Ochoa, mientras que los "fichajes bomba" como Nico Castillo y Giovani dos Santos simplemente no explotaron.

Para el Clausura, sorprendieron con la contratación del chileno Nicolás Castillo, procedente del Benfica y ex de los Pumas; su costo, cerca de los 10 millones de dólares, mientras que su sueldo se calcula en 5mdd al año.

"Nico" retornó a la Liga MX con algunas credenciales comprobadas, por su paso con Club Universidad; sin embargo, las lesiones han sido un continuo calvario que le han robado ritmo de juego, tanto que en la final del pasado domingo dejó decepcionado al americanismo; falló un penalti.

En un año, Castillo anotó en nueve ocasiones (ninguna en Liguilla) y acumuló 1413 minutos de actividad.

En el Clausura 2019, el técnico Miguel Herrera se hizo de otros dos refuerzos rentables: Nicolás Benedetti y Sebastián Córdova.

Benedetti, volante colombiano y seleccionado nacional sub-22, es una de las incorporaciones que ha gustado a la nación azulcrema, más las lesiones y la espera de oportunidad en el once titular lo han tenido un tanto relegado de los reflectores.

Cabe recordar que el joven atacante fue fundamental, para que América se hiciera de la Copa MX. En total, Benedetti ha marcado dos goles en Liga y tres en la Copa.

"Nicolás, o el 'Poeta' como lo denominé por el poeta Mario Benedetti, es un hombre tranquilo, respetuoso, un tanto reservado y tímido, así es su personalidad... No conocí escándalos de él aquí, un muchacho serio, con un norte definido y ojalá se pueda establecer en el futbol mexicano y ser un hombre importante, tiene mucho talento", describe José Alberto Ortiz, periodista deportivo de Caracol Radio.

"Nicolás siempre fue un hombre tranquilo en Deportivo Cali, cuando no era titular o no llegaban los goles siempre habló de tener paciencia, todo llegaría a su tiempo, luchando por el objetivo de ganar los partidos con el equipo", agregó el comunicador colombiano a EL UNIVERSAL.

Por otro lado, Sebastián Córdova también hizo diferencia, aunque ya le pertenecía a los capitalinos. Regresó de un préstamo con Necaxa, donde el fogueo le sirvió para consolidarse en selecciones menores y estar en la órbita del seleccionador nacional Gerardo Martino.

A lo largo del año, Córdova logró cinco goles en Liga MX, además de la confianza del ´Piojo´ Herrera para usarlo como contención y volante.

Respecto al Apertura 2019, seis se incorporaron: el portero e ídolo azulcrema Guillermo Ochoa, los mediocampistas Rubén González, Leonel López y Richard Sánchez; los delanteros Giovani dos Santos y Federico Viñas.

Luego de la salida de Agustín Marchesín, Ochoa regresó al América después de su aventura por Europa y tuvo destellos en la final contra Rayados. Tras su vuelta a la cabaña crema, se ha llevado en la Liga 28 goles en contra.

"El Oso" González, con pasado rojiblanco, adoptó un papel de suplente en el mediocampo y goza de 18 partidos disputados, seis de titular, mientras que el paraguayo Richard Sánchez no tardó en encontrar sitio en la contención junto a Guido Rodríguez. El sudamericano, surgido del Olimpia, fue fichado casi a la mitad del torneo, para un registro de 12 juegos y dos goles que anotó en Liguilla. "Trabajar con Miguel se siente muy bien, es un técnico que te exige al máximo, con el tiempo estoy seguro que me voy a acomodar con él, se hace un trabajo muy bueno y sólo sé que hay que seguir así", dijo Richard Sánchez recientemente, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Leonel López, quien apenas terminó el Apertura 2019, se despidió en redes sociales. No encajó el mediocampista procedente del Toluca tras un soso torneo donde jugó más para la Sub-20 que en el primer equipo; solamente seis partidos en fase regular, tres de titular.

Finalmente, los atacantes que se pusieron la camiseta de las Águilas, pero con distintas realidades: Giovani dos Santos en medio de una amplia estrategia de publicidad, y el uruguayo Federico Viñas, a préstamo por un año procedente del humilde Juventud de las Piedras.

"Gio", que no representó un gran gasto al club tras quedar agente libre con la Major League Soccer, no despegó como deseaban sus seguidores: dos goles, en 13 partidos. Viñas, convocado a la sub-23 de su país para el Preolímpico, sorprendió al rescatar al América en distintas ocasiones y un saldo de cinco goles, en 10 cotejos... En el AP2019 el charrúa registró 563 minutos, que lucen a comparación del otro delantero Nico Castillo y sus cuatro tantos, en 326 minutos.