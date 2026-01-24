logo pulso
Lorena Ramírez desafía en Ultramaratón de Hong Kong 100 con récord personal

La corredora rarámuri Lorena Ramírez impresiona en competencia de resistencia en Hong Kong

Por El Universal

Enero 24, 2026 05:18 p.m.
A
Lorena Ramírez desafía en Ultramaratón de Hong Kong 100 con récord personal

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- En las montañas de Hong Kong, donde el Ultramaratón de 100 kilómetros pone a prueba la resistencia de los mejores corredores del planeta, una figura mexicana volvió a dejar huella: Lorena Ramírez, corredora rarámuri, desafió la dureza del terreno y la exigencia de la competencia sin importar las bajas temperaturas.

Con el número 237 en la espalda, vestida con atuendo tradicional, cruzó la meta en el lugar 359 y demostró que la grandeza no siempre se mide en posiciones, sino en la capacidad de inspirar a las nuevas generaciones.

Visiblemente agotada, la última mexicana en competencia fue recibida con una ovación que reconoció no sólo el esfuerzo físico, sino también el simbolismo de su presencia, ya que durante su recorrido se quedó sin luz para iluminar el camino debido a la falla de sus lámparas guías.

Con la dignidad intacta, se recuperó entre aplausos y compartió un momento de sencillez al disfrutar unos burritos preparados por el equipo mexicano que aguardaba su regreso.

Pese a lo sufrido en la ruta, Lorena redujo su tiempo por tres horas en comparación con el año pasado. En la edición 2026 detuvo el reloj con 22:24:10 horas, dejando atrás las 26:02:12 horas de la edición 2025.

La mexicana, que de inmediato recibió una manta para el frío, compartirá un mensaje más tarde mediante las redes sociales para agradecer el apoyo.

SLP

El Universal

La corredora rarámuri Lorena Ramírez impresiona en competencia de resistencia en Hong Kong

