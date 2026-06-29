Lorena Rangel Batres se queda a un paso del podio

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La fondista potosina Lorena Rangel Batres estuvo muy cerca de conquistar una medalla para México al finalizar en la cuarta posición de la prueba de 1,500 metros femenil durante el Campeonato Panamericano de Atletismo, celebrado este sábado en Medellín, Colombia.

Rangel Batres protagonizó una destacada actuación al mantenerse en la pelea por los primeros lugares hasta los metros finales, cruzando la meta con un tiempo de 4:25.31 minutos, apenas unas centésimas detrás de la ecuatoriana Carmen Mercedes Alder, quien se quedó con la medalla de bronce al registrar 4:25.28.

La medalla de oro fue para la cubana Daily Marlins Cooper Gaspar, con un tiempo de 4:22.72, mientras que la plata correspondió a la argentina Micaela Levaggi, quien detuvo el cronómetro en 4:24.14.

A pesar de quedarse a un paso del podio continental, la atleta potosina confirmó su gran nivel competitivo al disputar de tú a tú una de las pruebas más exigentes del campeonato, consolidándose como una de las principales exponentes del atletismo mexicano en las pruebas de medio fondo. Con este resultado, Lorena Rangel Batres continúa sumando experiencia internacional y mantiene su proyección rumbo a futuros compromisos de alto nivel, representando con orgullo a San Luis Potosí y a México en el escenario continental.

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