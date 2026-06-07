Lorena Rangel es campeona nacional

La atleta potosina Lorena Rangel Batres se proclamó campeona nacional de los 1,500 metros planos femeniles durante la primera jornada del Campeonato Nacional de Primera Fuerza 2026, que se celebra en el Estadio Marte R. Gómez, consolidando así el gran momento que vive la delegación de San Luis Potosí en el atletismo mexicano.

Rangel Batres cruzó la meta en la primera posición con un tiempo de 4 minutos, 16 segundos y 86 centésimas, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro y confirmar su condición como una de las mejores fondistas del país.

La potosina dominó una prueba de alto nivel competitivo en la que superó a Dafne Juárez, representante del Estado de México, quien finalizó en el segundo puesto con registro de 4:23.16, mientras que el tercer lugar fue para Sabrina Salcedo, de Guanajuato, con tiempo de 4:24.18.

Con esta actuación, Lorena Rangel se consolida como la mejor corredora de México en la distancia de los 1,500 metros, reafirmando el trabajo y la preparación que ha desarrollado durante los últimos años dentro del atletismo nacional.

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La medalla de oro obtenida por la corredora potosina representa uno de los resultados más sobresalientes de la jornada inaugural del campeonato y confirma a San Luis Potosí como una de las potencias emergentes del atletismo mexicano.