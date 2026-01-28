Los 12 equipos que quedaron eliminados de la Champions League
La emoción de la Champions League se intensifica con la eliminación de equipos como Ajax y Napoli. Repasa quiénes se despiden de la competición.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City sellaron este miércoles su pase directo a los Octavos de Final de la Champions League; el líder Arsenal y el Bayern Múnich, ya tenían su boleto.
Hoy, se disputaron los 18 partidos a la misma hora para definir a los ocho clasificados directos, a los 16 que disputarán el repechaje en busca de un boleto a la ronda de Octavos, pero también se conocieron a los 12 equipos eliminados.
Real Madrid, Inter de Milan, Paris Saint-Germain, Juventus, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, entre otros, son algunos histórico que buscarán su lugar desde la vía de la repesca.
En los equipos eliminados destacan nombres como los de Ajax, Olympique de Marsella, PSV Eindhoven, Napoli, entre otros.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los 12 eliminados de la Champions Legue
Dos equipos de la LaLiga de España y dos de la Eredivisie aparecen en el listado. Aquí, hay equipos como el Praga, Villarreal o KaIrat que no ganaron ninguno de sus ocho partidos.
· Olympique de Marsella
· Pafos FC
· Union Saint-Gilloise
· PSV Eindhoven
· Athletic de Bilbao
· Napoli
· Copenhague
· Ajax
· Eintracht Frankfurt
· Slavia Praga
· Villarreal
· FC KaIrat
no te pierdas estas noticias
Los 12 equipos que quedaron eliminados de la Champions League
El Universal
La emoción de la Champions League se intensifica con la eliminación de equipos como Ajax y Napoli. Repasa quiénes se despiden de la competición.
Liga española premia con 50 euros por detectar partidos ilegales
AP
Denuncia transmisiones no autorizadas y colabora con la Liga española. Combate la piratería y protege los derechos de transmisión.
Votantes y fanáticos reaccionan ante omisión de Bill Belichick
AP
La decisión de no incluir a Bill Belichick en el Salón de la Fama genera controversia y críticas entre la comunidad deportiva.