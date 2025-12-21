Los Bills refuerzan su defensa con Judon

ORCHARD PARK.- Los Bills de Buffalo reforzaron su mermado ataque de pase al firmar el sábado al veterano ala defensiva Matthew Judon para su escuadra de práctica.

El movimiento se produce después de que el jugador de 33 años realizara una prueba para el equipo un día antes, y tras ser liberado el miércoles por los Dolphins de Miami.

Judon fue cortado después de no registrar ninguna captura y ser acreditado con solo tres golpes al mariscal de campo en 13 juegos, incluyendo tres como titular para los Dolphins. Combinó 9 1/2 capturas en las últimas tres temporadas después de terminar con un récord personal de 15 1/2 durante su temporada All-Pro en 2022 con Nueva Inglaterra.

Con una estatura de 1,91 metros pulgadas y 120 kilogramos, Judon está ahora en su tercer equipo en dos temporadas después de una estancia de tres campañas con los Patriots y pasar sus primeros cinco años con Baltimore. Tuvo 5 1/2 capturas en 2024 con Atlanta.

En general, el seleccionado en la quinta ronda del draft de 2016 de Grand Valley State se ubica en 13mopuesto entre los jugadores activos con 72 capturas en su carrera.

Judon pasa de los Dolphins, que han sido eliminados de la contienda por los playoffs, a los Bills (10-4), rivales de la AFC Este, que están en posición de asegurar su séptima participación consecutiva en los playoffs tan pronto como el domingo, cuando el equipo juegue en Cleveland (3-11).

Aunque la producción de Judon ha disminuido, los Bills esperan que su incorporación pueda llenar un rol a tiempo parcial en su rotación de alas defensivas.

El coordinador Bobby Babich ha expresado su deseo de reducir el tiempo de juego de Joey Bosa para mantener fresco al líder en capturas del equipo. Bosa, de 30 años, ha promediado jugar el 60% de las jugadas defensivas mientras lidia con una lesión en la muñeca en su primera temporada en Buffalo.

El aumento en el tiempo de juego de Bosa se debe en parte a que Buffalo perdió a Michael Hoecht, quien se rompió el tendón de Aquiles en la Semana nueve el mes pasado, y al novato cazamariscales Landon Jackson por una lesión de rodilla que puso fin a su temporada una semana después.

Los Bills liberaron un lugar en la escuadra de práctica para firmar a Judon al liberar al ala defensiva Morgan Fox.