Los duelos continúan en la Copa del Mundo Femenil

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- Continúa la actividad en la justa mundialista. Este jueves, se disputarán tres partidos en la Copa del Mundo Femenil.

Desde las primeras horas del día, el balompié internacional tendrá compromisos. Y es que, durante la madrugada, Portugal y Vietnam pelearán por un objetivo claro: hacerse de la victoria para sumar puntos en la fase de grupos. Los duelos continuarán hasta el atardecer, cuando Argentina y Sudáfrica se enfrenten en el Estadio Forsyth Barr.

A continuación, los horarios y canales de transmisión del Mundial Femenil.

¿Dónde y a qué hora ver los partidos?

Jueves, 27 de julio

Portugal vs Vietnam/ Grupo E/ 01:30/ ViX

Australia vs Nigeria/ Grupo B/ 04:00/ ViX

Argentina vs Sudáfrica/ Grupo G/ 18:00/ ViX