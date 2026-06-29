Los Hornets envían a Miles Bridges a Suns

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CHARLOTTE.- Charlotte está continuando su reestructuración esta temporada baja.

Los Hornets de Charlotte traspasaron al alero Miles Bridges, una selección de primera ronda del draft de 2029 y una selección de segunda ronda de 2027 a los Suns de Phoenix a cambio del escolta Grayson Allen, el alero Royce O´Neale y una selección de primera ronda de 2033, para continuar con los canjes de alto impacto esta temporada baja, según una persona familiarizada con la situación.

La persona habló con The Associated Press el domingo bajo condición de anonimato porque el traspaso, que fue reportado primero por ESPN, aún necesita ser aprobado por la liga.

Los Hornets traspasaron la semana pasada al base estrella LaMelo Ball a Minnesota como parte de un acuerdo que les trajo a Naz Reid, intercambios de selecciones y selecciones del draft.

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Eso parece haber desencadenado una reestructuración importante en Charlotte meses después de que el equipo mejorara su total de victorias en 24 partidos respecto de la temporada pasada. Los Hornets cayeron en el partido del play-in ante Orlando.

Bridges de 2,01 metros y 28 años, era el jugador con más tiempo en la plantilla de los Hornets, al que se unió como una selección de primera ronda del draft en 2018 procedente de Michigan State.

En siete temporadas, promedió 15,9 puntos, 6,1 rebotes y 2,8 asistencias por partido mientras lanzó para 46,1% de campo y 33,8% en triples. Su mejor temporada llegó en el 2023-24 cuando promedió 21 puntos y 7,3 rebotes mientras atinó el 34,9% de sus triples.

Se perdió la temporada 2022-23 tras acusaciones de abuso doméstico.

Fue arrestado en junio de 2022 en la víspera de la agencia libre por cargos que incluían abuso infantil grave y lesionar al padre o madre de un niño. La NBA lo obligó a perderse partidos mientras su caso legal estaba pendiente. Finalmente se declaró no impugnado a un cargo grave de violencia doméstica en noviembre de 2022.

Bridges fue suspendido por 30 partidos en abril de 2023 por la liga, pero recibió un crédito de 20 partidos porque se perdió toda la temporada 2022-23.

Charlotte nunca llegó a los playoffs durante la etapa de Bridges con el equipo.

El traspaso abre la puerta para que Reid, uno de los mejores suplentes de la liga, potencialmente sea titular como ala-pívot.

Allen de 1,91 metros se convirtió en un anotador sólido en sus tres temporadas con los Suns, promediando un máximo de su carrera de 16,5 puntos y 3,8 asistencias por partido, aunque las lesiones lo limitaron a solo 51 partidos.

Es el tercer exjugador de Duke en unirse a la plantilla de los Hornets.