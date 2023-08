Los mexicanos a imponerse "en casa" en el Abierto de Los Cabos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL). - El Abierto de Los Cabos se encuentra en la primera ronda y tendrá participación mexicana, con Santiago González, Rodrigo Pacheco y Ernesto Escobedo.

Pacheco se enfrentará al chileno Nico Jarry, quien es sexto sembrado del Mifel Tennis Open by Telcel OPPO 2023.

Pese a su experiencia y estar ubicado en el lugar 28 del ranking, Jarry no se confía del joven yucateco de 18 años.

"Va a ser un partido intenso con mucha gente alentando a mi rival, estilo Copa Davis, tengo un poquito de ventaja por la experiencia, como él lo tiene al ser local, pero el tenis hay que jugar el partido y disfrutar del momento y del partido", declaró Jarry al conocer su rival.

Para Jarry jugar ante Pacheco lo califica como "un duelo peligroso" por lo que espera "estar bien de la cabeza y poder sacar mi madurez".

Pacheco ya compitió en esta edición del Abierto de Los Cabos, perdió en dobles con Ernesto Escobedo, pero dicho compromiso le funcionó para detectar los aspectos a mejorar en la cancha tomando en cuenta la altura.

"Sí me puede dar confianza en dobles, pero son otras emociones al jugar contra un jugador como Nicolas Jarry", expresó Pacheco.

Los mexicanos Ernesto Escobedo y Santiago González son las otras dos raquetas tricolor que están programados para esta jornada del Mifel Tennis Open by Telcel OPPO 2023.

Escobedo se mide en Singles ante Jason Jung de China Taipei.

Mientras que Santi González entra en acción en dobles junto al francés Edouard Roger-Vasselin de Francia y la dupla del indú Yuki Bhambri y el japonés Ben McLachlan.