Los saudíes, exultantes tras triunfo ante Argentina en Qatar

Los aficionados de Arabia Saudí en el Mundial no daban crédito a la sorpresa que protagonizó su país el martes al fulminar 2-1 a Argentina, un triunfo que desató escenas de júbilo en Qatar y en la capital saudí.

Tras una de las mayores sorpresas en la historia del torneo, los hinchas inundaron las calles próximas al estadio Lusail ondeando banderas saudíes verdes y blancas. Luego entraron a una estación de metro cercana cantando e incluso abrazando a los seguidores argentinos.

Muchos se mostraron simplemente incrédulos tras remontar el partido ante una selecciona que se consagró campeona mundial en dos ocasiones, en 1978 y 1986. Y Argentina es una de los favoritas en esta edición, o lo era hasta el martes, luego de ganar la Copa América el año pasado y llegar inmersa en una racha invicta de 36 partidos.

"No tengo palabras", dijo Sultan Alharthi, un aficionado saudí. "No puedo ni explicar siquiera lo feliz que estoy, porque no esperaba que fuéramos a ganar".

"Pensaba que un empate sería fantástico contra este equipo", agregó Alharthi. "Ellos han venido a ganar el Mundial. Lo hemos conseguido y me llevará un tiempo darme cuenta de lo que ha ocurrido".

El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, que asistió al encuentro, se puso una bandera saudí sobre los hombros en un momento dado. Ese instante, capturado en un video en internet y compartido de forma masiva, habría sido impensable hace casi dos años, cuando Arabia Saudí y otras tres naciones árabes boicotearon a Qatar por una disputa política.

En una pantalla gigante cerca de la 'fan zone' en Doha, entre los anuncios aparecía cada poco una bandera saudí ondeando con el mensaje "Felicidades".

En Arabia Saudí, el rey Salman anunció un feriado para todos los trabajadores y estudiantes en el reino para celebrar la victoria.

Quienes seguían el encentro desde la zona habilitada para hinchas en la capital saudí, Riad, saltaron de alegría y estallaron en vítores al final del partido. Los conductores hicieron sonar las bocinas en señal de celebración. Las autoridades permitieron la entrada gratuita a un festival deportivo y de ocio patrocinado por el estado.

La importancia de la victoria se asentará con el tiempo. Hasta el martes, Arabia Saudí solo había ganado tres partidos en los mundiales.

"Una victoria que quedará para la historia", manifestó su seleccionador, Hervé Renard.

Arabia Saudí se medirá a Polonia el sábado y a México el próximo martes por el Grupo C.