Love sufrió lesión en el ligamento medio colateral

El quarterback de los Packers de Green Bay Jordan Love sufrió una lesión en el ligamento medio colateral en el primer encuentro de la temporada, pero no sufrió daño en el ligamento anterior cruzado y podrá regresar en algún momento de la temporada, le confirmó a The Associated Press una persona que tiene conocimiento de la situación.

La persona habló en condición de anonimato debido a que el equipo aún no anuncia la severidad de la lesión. Tampoco tienen un calendario para su retorno.

ESPN y NFL Network primero reportaron la actualización de la lesión de Love, quien se lesionó la rodilla cerca del final de la derrota 34-29 de los Packers ante los Eagles de Filadelfia el viernes en Brasil.

ESPN reportó que Love podría estar fuera de tres a cuatro semanas, mientras que NFL Network estimó de tres a seis semanas.

Love se lesionó al intentar avanzar para anotar el touchdown de la victoria de los Packers en los segundos finales. Venía de lanzar 33 yardas completas a Jayden Reed y con lo que se acercó al medio campo. En la siguiente jugada, Love enfrentó mayor presión de Jalen Carter y Josh Sweat al lanzar un pase atrás a Josh Jacobs.

Carter estaba en el suelo y tomó la pierna izquierda de Love cuando Sweat empujó al quarterback al suelo. Love se quedó varios segundos tendido y poco a poco se levantó antes de salir cojeando a la banda para recibir asistencia.

Malik Willis, quien fue firmado proveniente de los Titans, reemplazó a Love en las últimas dos jugadas. Willis fue capturado mientras se acababa el reloj.

Love, de 25 años, estaba disputando su primer duelo de campaña regular desde que firmó una extensión de contrato por cuatro años y 220 millones de dólares.