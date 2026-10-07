Luce Yamamoto en victoria de Dodgers

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ATLANTA.- Yoshinobu Yamamoto ponchó a 10 en siete brillantes entradas, el boricua Kiké Hernández conectó un jonrón de dos carreras y los Dodgers de Los Ángeles vencieron la noche del martes por 3-1 a los Bravos de Atlanta para tomar ventaja de 2-1 en su serie divisional de la Liga Nacional.

Yamamoto dominó el muy esperado duelo con el as de Atlanta, Chris Sale, quien permitió tres carreras y siete hits en cinco entradas. Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2025, toleró apenas cuatro hits y otorgó una base por bolas, al tiempo que mejoró a 8-1 con efectividad de 2,14 en 11 apariciones de postemporada en su carrera, incluidas 10 aperturas.

Sus 10 ponches fueron la cifra más alta en postemporada para el derecho japonés.

Los Dodgers pueden ganar la serie al mejor de cinco y dar otro paso en su intento de convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional en ganar tres títulos consecutivos de la Serie Mundial si vuelven a vencer a los Bravos la noche del miércoles en el Juego 4.

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Los Bravos esperaban que darle descanso adicional a Sale fuera una fórmula ganadora en el crucial tercer juego. En cambio, después de dejar a seis corredores varados en las primeras tres entradas, permitió el jonrón de dos carreras de Hernández y un cuadrangular solitario del exastro de los Bravos Freddie Freeman en la cuarta.

Ozzie Albies abrió la novena de Atlanta con un doble contra la pared del jardín derecho-central ante el puertorriqueño Edwin Díaz y avanzó a tercera con el rodado de Michael Harris II. Díaz dejó varado al corredor cuando el hondureño Mauricio Dubón elevó de foul al jardín derecho y Mike Yastrzemski rodó al campocorto Mookie Betts.

Dubón hizo una atrapada en salto sobre la barda del jardín izquierdo para robarle un jonrón a Freeman en la tercera. Freeman consiguió su cometido una entrada después. El jonrón de Hernández al jardín izquierdo impulsó al cubano Andy Pages, quien conectó un sencillo. Con un out después, Freeman jaló su 18vo jonrón de postemporada en su carrera al jardín derecho para una ventaja de 3-0.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, bajó al bateador designado Shohei Ohtani al quinto puesto en el orden al bate porque Ohtani estaba de 3 de 15 en su carrera contra Sale. Ohtani se fue de 0 de 4 con dos ponches contra Sale cuando los Dodgers perdieron 1-0 el 26 de agosto en Atlanta.

Roberts predijo correctamente que Ohtani tendría oportunidades con corredores en base bateando más abajo en el orden.

Con corredores en primera y segunda en la primera, Sale ponchó a Ohtani para terminar la entrada. Con dos corredores en base en la tercera, Ohtani llegó a base por interferencia del receptor Drake Baldwin para llenar las bases antes de que el venezolano Miguel Rojas terminara la entrada con un elevado al jardín derecho. Ohtani recibió base por bolas para abrir la octava contra Brent Suter, el cuarto lanzador de Atlanta.

El rodado de Baldwin con las bases llenas a primera base impulsó a Dubón, quien conectó un sencillo, en la quinta para la única carrera de Atlanta.

Rojas salió durante un turno al bate en la octava. El segunda base pareció lesionarse la espalda en un swing y fue reemplazado por Tommy Edman. Los Dodgers anunciaron la lesión como dolor en la parte baja de la espalda.

Tanner Scott añadió dos ponches en una octava sin carreras para Los Ángeles.