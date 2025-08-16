Luis Díaz anota en debut con Bayern Múnich y conquista Supercopa Alemania

BERLÍN (AP) — El colombiano Luis Díaz anotó y ganó un título en su debut con el Bayern Múnich tras la victoria el sábado 2-1 sobre el Stuttgart en la Supercopa de Alemania.

Harry Kane también anotó para el campeón de la Bundesliga que inició la campaña ganando el trofeo menos importante. El británico abrió el marcador a los 18 minutos cuando el balón le cayó amablemente para disparar dentro del poste izquierdo.

"Comenzar con un trofeo es lo más importante", dijo Kane después de ganar apenas su segundo título de su carrera. El trofeo de la Bundesliga en mayo fue su primero.

El Bayern dominó las etapas iniciales, pero el Stuttgart respondió con Nick Woltemade obligando a Manuel Neuer a una buena parada.

Woltemade fue y posiblemente sigue siendo un objetivo de transferencia de verano para el Bayern. Los clubes no han podido acordar una tarifa a pesar de la disposición del jugador para el movimiento.

"El expediente está cerrado", dijo el director ejecutivo del Stuttgart, Alexander Wehrle, antes del juego.

Díaz se unió al Bayern desde el Liverpool el mes pasado y sigue siendo el mayor acuerdo del club en la temporada baja.

Neuer le negó el gol a Jamie Leweling dos minutos antes de que Díaz anotara al 77 cuando Leweling estaba recibiendo tratamiento fuera del campo tras chocar rodillas con Sacha Boey del Bayern.

"Indudablemente doloroso, pero aun así, y quizás impopular, necesita sentir el dolor en el campo y no a dos metros de él", dijo el entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeneß.

Leweling se recuperó y cabeceó la respuesta del Stuttgart en el tiempo de descuento.

Es el cuarto año que Alemania disputa el tradicional partido inaugural de la temporada el mismo fin de semana que la primera ronda de la Copa de Alemania, obligando a los participantes a posponer sus partidos de copa.

El Stuttgart comienza la defensa del título ante el Eintracht Braunschweig el 26 de agosto y el Bayern jugando contra el Wehen Wiesbaden de tercera división al día siguiente.

Wolfsburg goleó el sábado 9-0 al SV Hemelingen, de la quinta división alemana, y otros equipos de la Bundesliga también disfrutaron de grandes victorias sobre rivales de ligas inferiores en la primera ronda de la Copa Alemania.

El Leipzig, dos veces campeón, remontó dos veces para vencer 4-2 al SV Sandhausen de cuarta división. Los recién llegados Ezechiel Banzuzi y Yan Diomande anotaron.

Heidenheim superó 5-0 al Bahlinger SC, de cuarta división, que jugó con diez hombres. Mientras que Hoffenheim ganó 4-0 al Hansa Rostock, de tercera división, y Freiburg ganó 2-0 al club de cuarta división Sportfreunde Lotte.

El Hamburger SV, que aseguró su regreso a la Bundesliga la temporada pasada, sobrevivió a un susto de visita ante el Pirmasens de quinta división. El Hamburger empató cerca del final para enviar el partido a tiempo extra, donde Ransford-Yeboah Königsdörffer anotó de cabeza el gol de la victoria para el 2-1.

Königsdörffer solo estaba jugando para Hamburgo porque una propuesta de traslado a Niza a principios de agosto se frustró después de su chequeo médico con el equipo francés.

Bochum también necesitó un gol tardío para igualar antes de imponerse 3-1 al Dynamo Berlín, que terminó con nueve hombres.

St. Pauli necesitó penales para superar al rival de cuarta división de Hamburgo, Eintracht Norderstedt, mientras que el equipo bávaro de cuarta división FV Illertissen sorprendió al Nuremberg de Miroslav Klose ganando 6-5 los penales después de que su partido terminara 3-3 en el tiempo extra.

Además, el equipo de segunda división Darmstadt ganó 2-1 al Lübeck de cuarta división, y el equipo de tercera división Energie Cottbus ganó 1-0 para sorprender al Hannover, que juega en la división superior.